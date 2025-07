Start zomervakantie regio Midden zorgt voor drukte op de weg

De ANWB verwacht komend weekend drukte op de weg door vertrekkend vakantieverkeer. Vrijdag 18 juli sluiten de scholen in de regio Midden hun deuren. Dit is de laatste regio in Nederland; alle schoolgaande kinderen hebben dan zomervakantie. De eerste files worden vrijdag al rond het middaguur verwacht, vooral op routes richting het zuiden en populaire vakantiegebieden.

De meeste vertraging verwacht de ANWB vrijdagmiddag op de wegen ten zuiden van Rotterdam, in Noord-Brabant, richting de Veluwe en op de A2/A27 van Utrecht naar het zuiden.

Wegafsluitingen

Op verschillende plekken wordt er aan de weg gewerkt, zo zijn er in beide richtingen minder en versmalde rijstroken beschikbaar op de A4 bij Nieuw-Vennep. Ook verwacht de ANWB wederom files bij de grensovergangen met Duitsland vanwege de grenscontroles.

Evenementen veroorzaken lokaal drukte of wegafsluitingen:

1. André Rieu, Maastricht: verschillende concerten tot en met 20 juli

2. Nijmeegse Vierdaagse: laatste dag op vrijdag 18 juli

3. Zwarte Cross, Lichtenvoorde: 17 t/m 21 juli



Drukte in het buitenland

In het buitenland zijn dit weekend ook veel vakantiegangers onderweg. Zaterdag 19 juli staan er lange files op de Europese wegen richting het zuiden. In Frankrijk rijdt het als vanouds langzaam op de A7, de Autoroute du Soleil en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens.

De karavaan van de Tour de France trekt zaterdag en zondag door de Pyreneeën in Zuid-Frankrijk. Dit levert lokaal drukte op en er zijn tijdelijk wegen dicht.

In Duitsland is zaterdag ook veel verkeer onderweg richting het zuiden. Bovendien wordt er op meer dan 1200 plekken aan de weg gewerkt. Hierdoor moeten automobilisten rekening houden met extra oponthoud. De A4 vanuit Heerlen naar Keulen is dit weekend dicht tussen Langerwehe en Düren. De A7 is in beide richtingen dicht bij knooppunt Hamburg-Noordwest.

In Oostenrijk rijdt het zaterdag langzaam op de route A10/A11 Salzburg - Villach - Karawankentunnel, de route naar Slovenië en Kroatië. Ook is het druk op de route via de Fernpas, de B179.

Vakantiegangers onderweg naar Italië moeten rekening houden met filevorming op de A13/A22 Innsbruck-Brennerpas-Verona en in Zwitserland op de A2, de route via de Gotthardtunnel en de A13 San Bernardinotunnel-Bellinzona.

ANWB Vakantiecheck

Om vakantiegangers goed voorbereid op weg te helpen, organiseert de ANWB op vrijdag 18 juli 2025 de jaarlijkse Vakantiecheck bij verzorgingsplaats Hazeldonk langs de A16. Tussen 07.00 en 13.00 uur kunnen vakantiegangers hun voertuig gratis laten controleren door wegenwachten, caravanexperts en partners zoals Kwik-Fit en Autotaalglas.