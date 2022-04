MIVD: Russische dreiging zet veiligheid Europa en Nederland op het spel

De Russische inval in Oekraïne heeft verschrikkelijke gevolgen voor de Oekraïense bevolking en heeft de veiligheidssituatie van Europa en Nederland ingrijpend beïnvloed. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) heeft in 2021 gewaarschuwd voor de Russische dreigingen, ook voor Nederland. Dit staat in het vandaag verschenen Jaarverslag 2021 van de MIVD.