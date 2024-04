Mobiel dataverkeer en aantal huishoudens met toegang tot glasvezel stijgen flink in 2023

Het aantal huishoudens dat beschikking heeft over glasvezel is het afgelopen jaar fors gestegen met zo’n 25 procent. Dat blijkt uit het kwartaal- en jaaroverzicht 2023 van de Telecommonitor van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Ook het mobiele dataverbruik zat in 2023 met ruim 25 procent flink in de lift. Bellen neemt tegelijkertijd af in populariteit, zowel vast als via mobiel. In tien jaar tijd is het aantal belminuten over de vaste lijnen met 75 procent gedaald. Het aantal uitgegeven mobiele nummers stabiliseerde, de uitgifte van informatie- en abonneenummers daalden in 2023.

Het aantal huishoudens met een glasvezelnetwerk voor de deur kwam in 2023 uit op 7,13 miljoen. Het aantal daadwerkelijke abonnementen over glasvezel, waarbij er sprake is van een aansluiting en verbinding, liet een groei zien van 300.000 naar 2,64 miljoen huishoudens. Dat betekent dat inmiddels ruim een derde van de huishoudens met beschikking over glasvezel ook een actief abonnement heeft. Het aantal huishoudens dat ook tv kijkt via glasvezel is het afgelopen jaar gestegen met zo’n 200.000 naar 1,92 miljoen. Het aantal koperaansluitingen daalt ondertussen, omdat er een start gemaakt is met het uitschakelen van deze voorziening op plekken waar glasvezel beschikbaar is.

Manon Leijten, bestuurslid ACM: “Het is goed dat de uitrol van glasvezel voorspoedig gaat. Daarmee wordt het belangrijker dat consumenten hiervan kunnen profiteren. De ACM zal de komende tijd de markt goed blijven monitoren en komt voor het einde van het jaar met een analyse van markt waarin bijzonder aandacht is voor de werking van het toezeggingenbesluit van KPN, over de tarieven en voorwaarden die zij hanteren voor toegang tot hun glasvezelnetwerken.”

Steeds meer Nederlanders beschikken inmiddels over snel internet via glasvezel of kabel. Waar in 2013 nog maar 9,3 procent van de Nederlanders een internetabonnement met een downloadsnelheid van 100 megabit per seconde en hoger had, was dit in 2023 81,7 procent. Europese doelstellingen voor algehele beschikbaarheid van meer dan 100 Mb per seconde per 2025 lopen daarmee op schema. Zo’n 7,3 procent van Nederlanders heeft een internetabonnement met een downloadsnelheid van 1 gigabit per seconde en hoger.

Het mobiele dataverbruik liet het afgelopen jaar een flinke stijging zien van zo’n 25 procent ten opzichte van 2022. Over 2023 kwam dit uit op iets meer dan 2 miljard gigabyte. Ten opzichte van vijf jaar geleden is het mobiele dataverbruik ongeveer verviervoudigd.

Populariteit bellen meerjarig flink afgenomen

De populariteit van bellen laat de afgelopen jaren een dalende lijn zien. In het coronajaar 2020 was er sprake van een korte opleving van het aantal gevoerde gesprekken, zowel via vast als over mobiel. Na 2020 nam het aantal belminuten via vaste lijnen alweer af. In de jaren daarna verliest bellen aanhoudend aan populariteit; in 2023 belden we ruim 4 miljard minuten minder op mobiel en ruim en 1,38 miljard minuten minder over de vaste lijn dan in 2022.

Hoewel er in Nederland nog steeds 4,26 miljoen vaste telefonische aansluitingen zijn, is het aantal belminuten op vaste lijnen ten opzichte van 2013 met meer dan 75 procent afgenomen. In 2023 werd er nog maar 4,9 miljard minuten gebeld over de vaste lijn, in 2013 was dit nog 19,5 miljard minuten. Sms’jes worden ten opzichte van tien jaar geleden ook fors minder verstuurd, maar dit aantal laat wel een minder sterke daling zien dan het aantal belminuten.

Nummeruitgifte

Net als voorgaande jaren is ook in 2023 het aantal uitgegeven informatie- en abonnee-informatienummers licht gedaald. Dit is voornamelijk terug te zien in het aantal toegekende abonnee-informatienummers. Eind 2022 waren er 32 abonnee-informatienummers in gebruik terwijl dit eind 2023 16 nummers waren. Verder heeft de ACM houders van 090x-nummers bewogen om informatienummers terug te geven naar aanleiding van de gewijzigde regelgeving voor abonnee-informatiediensten en doorschakeldiensten. Ook heeft de ACM 090x-nummers ingetrokken die niet voldeden aan de bestemming.

Het aantal uitgegeven mobiele nummers is nagenoeg gelijk gebleven opzichte van 2022. Het uitgiftepercentage, in 2023 was het 88,5 procent, is al enkele jaren redelijk stabiel. Als het uitgiftepercentage boven de 90 procent komt, zal de ACM de ontwikkeling strakker monitoren.

Verder is te zien dat de vraag naar 0970-nummers jaarlijks groeit, maar in 2023 is de uitgifte van 0970-nummers minder sterk gestegen dan in 2022. In 2022 was er sprake van een toename van 37 procent terwijl in 2023 deze toename aanzienlijk lager was, namelijk 2 procent. 0970-nummers worden gebruikt voor onder andere Internet of Things (IoT) toepassingen zoals slimme apparaten. Door de ontwikkeling van de digitale economie verwacht de ACM ook in de toekomst een groei in de vraag naar deze nummers. Dit wordt nauwlettend in de gaten gehouden.