Bijna 32 miljard euro besteed bij Nederlandse webwinkels in 2020

In 2020 behaalden Nederlandse bedrijven bijna 32 miljard euro aan online omzet uit de verkoop van goederen aan consumenten. Een jaar eerder was de online omzet bijna 27 miljard. Vooral detailhandelaren boekten in het eerste coronajaar meer omzet dan in 2019. Winkels die uitsluitend online verkopen waren goed voor bijna 60 procent van de internetomzet binnen de detailhandel. Dit meldt het CBS op basis van lopend onderzoek naar het omzetniveau van de internetverkopen door Nederlandse bedrijven aan consumenten.

De internetomzet van Nederlandse bedrijven bereikte in 2020 het hoogste niveau sinds het begin van de meting in 2017. Toen waren de bestedingen bij Nederlandse webwinkels nog geen 20 miljard euro. Sindsdien werd er ieder jaar meer omgezet via de online kanalen dan een jaar eerder. De totale internetomzet van 2019 was fors hoger dan in 2018. Dit kwam vooral door een hogere omzet binnen de groothandel; deze ging echter gepaard met een relatief grote onzekerheidsmarge.

De cijfers in dit onderzoek zijn berekend op basis van een methode die is ontwikkeld in het project ‘internetverkopen’. Het gaat om de voorlopige cijfers over de totale internetomzet van Nederlandse bedrijven. Een onderscheid tussen de binnenlandse en buitenlandse consument kan op dit moment niet worden gemaakt. De methode is nog in ontwikkeling; vooral de cijfers die geen betrekking hebben op de detailhandel zijn onzeker.

Detailhandelaren verkopen het meest aan de consument

In 2020 werd bijna 60 procent van de online aankopen bij de Nederlandse detailhandel gedaan, dit staat gelijk aan een waarde van ongeveer 19 miljard euro. Ook kochten consumenten rechtstreeks bij webwinkels van de groothandel, daar werd ongeveer een derde van de online omzet behaald. Hierbij ging het vooral om aankopen bij grotere bedrijven zoals bijvoorbeeld kledingmerken. De overige groep bedrijven die online verkochten aan de consument omvat webwinkels uit de autohandel, industrie en uitgeverijen.