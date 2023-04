Ook PME getroffen door datalek bij softwareleverancier

Op 28 maart 2023 is PME geïnformeerd over een datalek bij een softwareleverancier van een onderzoeksbureau waarmee wij werken. Meerdere andere organisaties zijn hierdoor ook getroffen. PME heeft in beeld welke gegevens het betreft en probeert in nauwe samenwerking met gespecialiseerde onderzoeksbureaus vast te stellen of onbevoegden daadwerkelijk de gegevens hebben ingezien of gestolen.

Ook onderzoeken we wat er verder met de gegevens is gebeurd, bijvoorbeeld of ze op internet zijn geplaatst. Daar zijn nu geen concrete aanwijzingen voor. PME staat vanzelfsprekend in nauw contact met relevante autoriteiten en informeert mogelijk getroffen betrokkenen uit voorzorg.

Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur van PME Pensioenfonds: “Dit is heel erg vervelend voor de betrokkenen. Ik ben me ervan bewust dat dit een gevoel van onrust met zich meebrengt. Daarom wil ik benadrukken dat PME hard en zorgvuldig werkt om inzichtelijk te krijgen wat er precies is gebeurd en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. We staan daarvoor in nauw contact met alle relevante partijen en autoriteiten. Zodra we meer weten informeren we u via deze website. De betrokken deelnemers ontvangen persoonlijk bericht van ons.”

Wees alert de komende tijd

Uit voorzorg willen we je alvast waarschuwen voor zogenaamde phishing-berichten of verdachte telefoontjes. Die hebben als doel meer gegevens van jou te krijgen. Of je zelfs een betaling te laten doen. Vaak worden daarin persoonlijke gegevens gebruikt, zodat het bericht of telefoontje vertrouwd overkomt. Wees daarom extra alert de komende tijd. Vertrouw je het niet? Hang op, klik weg en deel geen persoonlijke gegevens.

PME zal nooit per WhatsApp of sms contact met je zoeken. Ook zal PME je nooit per WhatsApp of sms vragen een betaling te doen.