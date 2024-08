Grote storingen it-netwerken overheid; communicatie politie, brandweer en ambulance plat

Op dit moment zijn er problemen met IT-netwerken bij Defensie. De oorzaak is nog niet bekend. Medewerkers ondervinden inlog-problemen en in enkele gevallen is er impact op dienstverlening doordat telefoonnummers niet bereikbaar zijn. Er wordt gewerkt aan een oplossing.