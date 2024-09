Archivering chatberichten bewindspersonen nog niet op gewenst niveau

De Auditdienst Rijk heeft in opdracht van het ministerie van BZK een onderzoek gedaan naar de uitvoering van de algemene instructie aan bewindspersonen, over hoe ze hun chatberichten moeten bewaren. In de aangescherpte instructie, die geldt sinds 21 juni 2023, staat onder meer een oproep om het gebruik van SMS en berichtenapps te beperken, een aparte telefoon te gebruiken voor privé en partijpolitieke zaken, een oproep om ‘automatisch verwijderen van berichten’ uit te zetten en geen gebruik te maken van opties voor eenmalige weergave. Op alle ministeries wordt gewerkt aan het bewaren van het berichtenverkeer. De manier waarop dit wordt gedaan verschilt per departement en is nog volop in ontwikkeling. Ook omdat het veiligstellen van de chats omslachtig en arbeidsintensief is en maar beperkt kan worden geautomatiseerd.

Van een geoliede routine is daardoor nog niet overal sprake. Ook omdat er nog technische uitdagingen zijn, er een grote hoeveelheid data moet worden bewaard of een privacy impact analyse voor de gekozen methode ontbreekt.