Datalek bij de politie, contactgegevens van medewerkers buitgemaakt

Een politieaccount is gehackt. Hierbij zijn werkgerelateerde contactgegevens van politiemedewerkers buitgemaakt. 'Afgelopen week is dit bekend geworden', meldt de politie zojuist.

Geen privégegevens

Behalve de namen van collega’s, gaat het verder niet om privégegevens of onderzoeksgegevens. 'Specialisten binnen de politie doen onderzoek naar de impact van het incident', aldus de politie.

Systemen continue gemonitord

De politie is voortdurend alert op mogelijke cyberaanvallen. Systemen worden daarom continu gemonitord, zodat bij dit soort incidenten snel en adequaat kan worden gehandeld. Intern is opgeschaald om de gevolgen van dit datalek in kaart te brengen en om de benodigde maatregelen te nemen.

Wees alert op phishing

De politie vraagt haar medewerkers extra alert te zijn op phishingmails of verdachte berichten en telefoontjes.