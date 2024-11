Webwinkels vermelden vaker contactgegevens, maar zijn niet altijd goed bereikbaar

Onderzoekers van de Consumentenbond bekeken de websites van de 100 grootste webwinkels van Nederland. Die moeten sinds 2 jaar hun contactgegevens goed vindbaar op hun site vermelden. Vorig jaar voldeden nog maar 37 van de 100 winkels aan die eis, zo bleek uit onderzoek van de Consumentenbond.

Beter

Inmiddels doen de webwinkels het een stuk beter: 99 van de 100 winkels vermelden een telefoonnummer. Alleen SHEIN doet dat niet. AliExpress en Kruidvat vermelden geen e-mailadres.

Geen contact

Hoewel de meeste winkels wel contactgegevens vermelden, lukt het de onderzoekers niet altijd om de winkels te bereiken. Tien van de 100 winkels zijn telefonisch niet bereikbaar. Onder andere AliExpress, Conrad en Miinto laten bellers met een bandje weten dat telefonisch contact niet mogelijk is. Vijf andere winkels, waaronder Gereedschapcentrum en ZARA, nemen niet op.

AliExpress, Gereedschapcentrum en ZARA zijn ook per mail niet bereikbaar, net als 10 andere winkels. Zara laat met een automatisch antwoord weten dat het e-mailadres niet gebruikt wordt om vragen van klanten te beantwoorden. Kruidvat en MediaMarkt sturen een vergelijkbaar bericht. IKEA laat weten de vraag vanwege de drukte niet te kunnen beantwoorden. Dat is vreemd. Want dat bedrijf beloofde in 2023 nog beterschap.

Antwoord

Tweeënzestig winkels beantwoordden de vragen die per mail zijn gesteld binnen een dag. Sommige winkels waren heel snel en reageerden al binnen een uur. Negen winkels beantwoordden binnen 2 dagen en 7 winkels binnen 3 dagen. Zestien winkels deden er langer dan 3 dagen over en 6 winkels reageerden helemaal niet.