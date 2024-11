Consumentenbond introduceert nieuwe app met tests, besparingen en advies

De app vervangt de eerdere Voordeelcoach-app. Daarmee konden consumenten al hun verzekeringen en energiecontracten uploaden en eenvoudig overstappen naar voordeligere contracten. Met de nieuwe app kunnen gebruikers ook tests en productvergelijkingen bekijken. En op de hoogte blijven van het laatste Consumentenbondnieuws.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'Onze leden lieten weten vooral behoefte te hebben aan de mogelijkheid om via de app tests te kunnen raadplegen. Daar hebben we naar geluisterd. En ook kunnen ze gebruik maken van de keuzehulp. Je vertelt dan aan een expert wat je wensen zijn en deze geeft dan (geautomatiseerd) een advies op maat. Zo helpt die je kiezen.’

Black Friday hulp

De app komt op een goed moment met Black Friday en het zorgseizoen voor de deur.

Molenaar: ‘Sta je in de winkel en wil je weten of een Black Friday-aanbieding echt de moeite waard is? Dan kun je met de app snel controleren welke producten als beste uit de test komen. En in de app kun je met de Zorgvergelijker heel gemakkelijk verzekeringen vergelijken en eventueel overstappen naar een voor jou gunstigere zorgverzekering.’

Lidmaatschap

In de app kunnen leden ook hun lidmaatschap, facturen en bestellingen bekijken. Consumenten die (nog) geen lid zijn, kunnen via de app lid worden met een gratis proefperiode van 7 dagen. De app is beschikbaar voor Android-telefoons en iPhones.