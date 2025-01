Webshops profiteren van groeiende online omzet in het laatste kwartaal van 2024

Webwinkels in Nederland hebben in het vierde kwartaal van 2024 opnieuw een omzetgroei laten zien. Met maarliefst een stijging van 2,1% ten opzichte van dezelfde maand in 2023. Dit blijkt uit recente cijfers van het CBS. Vulpes Goods, een innovatieve online retailer, speelt slim in op deze groei. Dit doen ze door zich te richten op gebruiksgemak, klantbeleving en een divers aanbod.

De totale detailhandel zag volgens het CBS in november een omzetstijging van 2,3%. De online verkoop nam met 2,1% toe. Hierbij leverden vooral pure webshops een belangrijke bijdrage. Vulpes Goods behoort tot deze groep en heeft de stijgende vraag naar online winkelen benut. Dit doen ze door zich strategisch in te zetten op snelle levering, persoonlijke service en een geoptimaliseerde webshop.

“Onze klanten waarderen het gemak van online shoppen, vooral tijdens drukke maanden zoals november,” aldus Vulpes Goods. “We zien dat de verschuiving naar online niet meer weg te denken is. Door continu te investeren in onze website en klantervaring blijven we vooroplopen in deze dynamische markt.”

Kwaliteit en klantvriendelijkheid

Naast de focus op klantvriendelijkheid speelt kwaliteit een grote rol in de strategie van Vulpes Goods. Het bedrijf biedt een breed assortiment producten van hoge kwaliteit. Dit sluit aan bij de groeiende vraag van consumenten naar duurzame en kwalitatieve opties. Deze trend is ook zichtbaar in de cijfers van het CBS zichtbaar is.

Met de feestdagen achter de rug en een sterk november-resultaat kijken webshops vol vertrouwen naar 2025. Vulpesgoods blijft zich richten op innovatie en klantgerichtheid om te profiteren van de aanhoudende groei in de online detailhandel.

Minder omzet in voeding en gezondheid

Voor webshops zoals Vulpes goods ziet alles er positief uit. Winkels met voedings- en genotsmiddelen hebben echter minder omgezet. Het verkoopvolume was 5,9% lager dan een jaar geleden. De omzet van supermarkten lag 3% lager, terwijl die van speciaalzaken 4,6% hoger is.