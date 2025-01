Consumentenbond: 'Eerste overwinning in collectieve actie tegen Google'

De rechtbank Amsterdam heeft de Stichting Bescherming Privacybelangen (SBP) ontvankelijk verklaard in de collectieve rechtszaak tegen Google over grootschalige privacyschendingen. Dat betekent dat de stichting, gesteund door de Consumentenbond, de belangen van Nederlandse Google-gebruikers mag behartigen. Alle bezwaren daartegen van Google zijn afgewezen. Dit is een belangrijke eerste stap in de collectieve actie tegen Google.

De rechtbank oordeelde dat de belangen van Nederlandse Google-gebruikers in de procedure goed zijn gewaarborgd door SBP. De stichting heeft met meer dan 160.000 deelnemers ook voldoende steun voor deze collectieve actie, vindt de rechtbank. De rechtbank benadrukte verder dat een collectieve schadevergoedingsactie efficiënt en voordelig is voor alle partijen, omdat daarmee kan worden volstaan met één procedure. Deze uitspraak sluit goed aan op het gedachtegoed van het collectieve actierecht. De rechtszaak van de stichting kan nu verder naar een volgende fase.

Halt toeroepen aan Google

SBP en de Consumentenbond zijn tevreden met de uitspraak. Ada van der Veer, voorzitter van de stichting, is blij dat de zaak naar een volgende fase kan. ‘Deze collectieve actie is nodig om de onrechtmatige praktijken van Google een halt toe te roepen. Én om een vergoeding te verkrijgen voor de schade die miljoenen Google-gebruikers in Nederland door de schendingen hebben geleden.’

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het vonnis van de rechtbank laat zien dat hier in één collectieve procedure over kan worden beslist. Gedupeerden hoeven het daardoor niet zelf op te nemen tegen een techgigant als Google. Dat is precies waar het Nederlandse collectieve actierecht voor is bedoeld.’

Ook Stichting Massaschade & Consument is ontvankelijk verklaard in de procedure tegen Google. Onduidelijk is nog of beide procedures gezamenlijk verdergaan en wie het voortouw mag nemen. Deze vraag zal later aan de orde komen. Eerst mogen de stichtingen zich uitlaten over de vraag of een collectieve schadevergoedingsactie voor privacyinbreuken wel mogelijk is. Dat is een vraag die eerder ook al is gesteld door de rechtbank Rotterdam in een collectieve schadevergoedingsactie tegen Amazon.

Gegevensverzameling zonder toestemming

SBP startte in september 2023 een collectieve actie tegen Google. De stichting verwijt Google dat het in strijd handelt met het Nederlandse en Europese gegevensbeschermings- en consumentenrecht. De techreus verzamelt via zijn diensten en producten op enorme schaal het online gedrag en de locatiegegevens van gebruikers. Zonder daarover genoeg informatie te geven of daarvoor toestemming te hebben verkregen. Vervolgens deelt Google die gegevens, waaronder zeer gevoelige persoonsgegevens, via zijn online advertentieplatform met honderden externe partijen.

Daarnaast geeft Google persoonsgegevens door aan landen buiten Europa. Bijvoorbeeld aan de Verenigde Staten, zonder voldoende bescherming te bieden tegen surveillance door de Amerikaanse overheid. Google schendt met zijn praktijken het grondrecht op privacy van Nederlandse consumenten

SBP eist dat Google stopt met zijn grootschalige privacyschendingen. En dat de techreus een schadevergoeding van €750 per gebruiker betaalt. Daarnaast heeft de stichting de rechter gevraagd om een schadebedrag te bepalen op basis van de waarde van de persoonsgegevens die Google heeft verzameld en gedeeld.

Meer informatie en aanmelden

De uitspraak van de rechtbank Amsterdam zal op een later moment worden gepubliceerd op de website van Consumentenbond en van de stichting. Voor meer informatie over SBP, kijk op de website Stichting Bescherming Privacybelangen. Google-gebruikers die tussen 1 maart 2012 en nu in Nederland woonden of wonen kunnen zich nog steeds aanmelden voor de actie via Consumentenbond Claimservice of via de website van SBP.