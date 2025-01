Vele jongeren afgeperst via Snapchat in Amsterdam-Zuid

De afgelopen weken ontvangen wij zeer veel meldingen van jongeren die het slachtoffer worden van afpersing via Snapchat. Dit gebeurt vooral bij de scholieren in Amsterdam-Zuid maar er zijn ook al signalen uit Amsterdam-Oost en West. De recherche doet onderzoek en komt daarom graag in contact met de jonge slachtoffers.

Jongeren worden via Snapchat benaderd dat zij een ‘boete’ moeten betalen omdat zij een onbekend persoon tot last zouden zijn geweest. Dit gaat vaak om bedragen van enkele honderden euro’s. Wanneer het bedrag niet wordt betaald, wordt er op zeer ernstige wijze gedreigd het slachtoffer of zijn naaste omgeving iets aan te doen. Daarnaast zien we ook dat jongeren te horen krijgen dat ze ‘korting krijgen’ op hun boete als ze de namen van andere jongeren aanleveren, die dan weer afgeperst kunnen worden.

Aangifte doen

Wij hebben de zaak momenteel volop in onderzoek en komen daarom graag in contact met slachtoffers van deze manier van afpersen. Ook als je angstig bent of twijfelt om aangifte te doen, komen we alsnog graag in contact met je om samen naar de mogelijkheden te kijken. Aangifte doen onder een ander adres dan je huisadres is mogelijk.

Verder raden we je aan om te praten met iemand die je vertrouwt als dit je is overkomen, zoals een vriend, je ouders of een docent. Blijf er niet mee rondlopen!

Tips bij bedreiging

-Geen screenshot maken, want dat ziet de verdachte; -Maak met een tweede toestel een foto van het gesprek. Wacht niet te lang, anders is het gesprek alweer weg. Zorg dat de datum/tijdstip er op staan; -Probeer ook een foto te maken van de gebruikersnaam en de profielfoto; -Check ook of je account op besloten staat, en accepteer niet zomaar iedereen; -Betaal niks, spreek nooit af met de verdachte en noem ook geen namen van anderen als de verdachte daarom vraagt! Blokkeer de verdachte zodra je foto’s van de chats en het profiel hebt gemaakt; -Doe zo snel mogelijk melding bij de politie, via 0900-8844; -En aan alle ouders en kinderen: praat hierover met elkaar want dit moet stoppen!