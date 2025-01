Brekelmans pleit voor weerbaarder Europa in de ruimte

“We moeten onze investeringen in de ruimtevaart vergroten. Zodat we als Europa minder afhankelijk zijn van anderen voor data en satellietcapaciteit.” Dat zei minister Ruben Brekelmans gisteren bij de European Space Conference in Brussel. Politici, beleidsmakers en onderzoekers discussieerden daar over de toekomst van de Europese ruimtevaartindustrie. De minister ging in gesprek met de vicevoorzitter van de Europese Commissie Kaja Kallas. Daarnaast sprak hij met Europees commissaris voor Defensie en Ruimtevaart Andrius Kubilius.

Voor de krijgsmacht is ruimtecapaciteit hard nodig. Er komt veel data vanuit de ruimte. Ook is er een groeiende dreiging van staten die andere landen de vrije toegang ontzeggen. Daarom streeft Nederland met internationale partners naar samenwerking in de ruimte.

Brekelmans: “Ook in de ruimte nemen dreigingen van Rusland en China toe. Tegelijk worden we afhankelijker van satellieten, in het dagelijks leven én militair. We moeten niet naïef zijn en ons ook in de ruimte militair beschermen.”

Delen van informatie

Daarnaast wil de minister het delen van informatie tussen bondgenoten en met strategische partners verder bevorderen. “Op dit moment worden zelfs eenvoudige gegevens niet op dezelfde dag gedeeld”, gaf hij aan. “We willen onze militairen niet de strijd insturen met een deel van hun oren en ogen bedekt. Ze hebben gegevens nodig om zich te verdedigen en te winnen.”

Verder pleitte de minister ervoor producten, diensten en technologieën in het ruimtedomein zowel civiel als militair te gebruiken. Bij nieuwe ontwikkelingen moet Defensie vanaf het begin zijn aangehaakt. “Veiligheid en defensie hebben immers hoge prioriteit.”

Aan de andere kant moet juist minder informatie gedeeld worden met tegenstanders als Rusland en strategische rivalen als China. “Deze dual-use ontwikkelingen moeten niet voor iedereen toegankelijk zijn”, zo liet hij weten. “Niet iedereen is vredelievend”.

Prioriteiten voor Europese defensie

Een ander belangrijk punt is het opschalen en versnellen van de productie door de Europese defensie-industrie. Ook wil Nederland belemmeringen voor Defensie in de Europese wet- en regelgeving weghalen. Verder moet de samenwerking met bijvoorbeeld de VS, het VK, Noorwegen en andere partners worden versterkt. Bestaande institutionele verhoudingen, met name in relatie tot de NAVO, moeten juist worden behouden.

De minister noemde deze prioriteiten met het oog op de zogeheten White Paper dat in maart verschijnt. Kubilius en Kallas werken daar nu aan. Het stuk gaat in op het verbeteren van de samenwerking tussen EU-lidstaten. Dat is nodig om de NAVO te versterken, zodat de bondgenoten beter in staat onze gezamenlijke veiligheid te garanderen.