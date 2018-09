Omzet transportsector blijft groeien

De omzet in de transportsector was in het tweede kwartaal van 2018 4,5 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2017. Daarmee zet de omzetstijging door die anderhalf jaar geleden begon. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste kwartaalcijfers.

Bij dienstverleners voor vervoer over water, waaronder havenbedrijven, de loodsdiensten, bergings- en duikbedrijven lag de omzet bijna 10 procent hoger, van alle deelsectoren het grootste verschil met vorig jaar. Zij worden op de voet gevolgd door de koeriers en de opslagbedrijven, met ruim 9 procent meer omzet. Bij de grootste tak in de transportsector, de goederenwegvervoerders, was de omzet 6 procent hoger. Het kleinste positieve verschil, 2 procent, deed zich voor bij de expediteurs, wat omzet betreft de tweede tak in het transport. Alleen bij de zeevaartbedrijven lag de omzet lager dan een jaar eerder (-2,4 procent).

Meer omzet luchthavens door toename reizigers

De omzet van de dienstverleners voor het vervoer door de lucht, waaronder ook de luchthavens vallen, lag bijna 6 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2017. Vooral de toename van het aantal reizigers dat gebruikmaakt van de luchthavens heeft hieraan bijgedragen. In het tweede kwartaal van 2018 verwerkten de Nederlandse luchthavens 21,2 miljoen reizigers, 4 procent meer dan vorig jaar. Het merendeel (74 procent) van de passagiers kwam van of ging naar Europese bestemmingen. Iets meer dan de helft van intercontinentale reizigers had als reisdoel of herkomst het continent Amerika. De luchtvaartmaatschappijen realiseerden in het tweede kwartaal van 2018 4,3 procentmeer omzet ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Zowel in het passagiers- als in het goederenvervoer lag de omzet hoger.

Vraag naar personeel neemt toe

Slechts 16 procent van de bedrijven verwacht in het derde kwartaal van 2018 meer personeel in dienst te nemen. Ongeveer drie kwart van de bedrijven verwacht geen nieuw personeel aan te zullen nemen. Het wordt voor de transportbedrijven moeilijker om personeel te werven. In het tweede kwartaal stonden er bijna 12,5 duizend vacatures open tegen een kleine 8,5 duizend vorig jaar.