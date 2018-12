Omzet detailhandel 3 procent hoger in derde kwartaal

De omzet van de detailhandel was in het derde kwartaal van 2018 3 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

De kwartaalomzet stijgt al sinds het eerste kwartaal van 2014 onafgebroken. De omzet van pure webshops steeg weer harder dan van fysieke winkels. Opvallend is de eerste omzetdaling van de meubelbranche in vier jaar tijd. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers.

Supermarkten evenaren recordgroei

De supermarkten evenaarden in het derde kwartaal de recordgroei van het tweede kwartaal (4,7 procent), terwijl de voedingsspeciaalzaken zoals slagerijen, groentezaken, kaaswinkels en slijterijen in vergelijking met een jaar eerder 1 procent omzet inleverden. De foodsector haalde in het derde kwartaal 4 procent meer omzet vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Eerste omzetdaling meubelwinkels in vier jaar

Na louter omzetstijgingen vanaf het derde kwartaal van 2014 is de omzet van meubelwinkels in het derde kwartaal van 2018 voor het eerst, en met 0,9 procent, gedaald. De omzetdaling ging gepaard met een daling van de verkopen met 3,1 procent. In de non-foodsector daalden de omzetten van onder meer speelgoedwinkels (14,1 procent), schoenenwinkels (3,6 procent) en winkels in consumentenelektronica (1,6 procent). Speelgoedwinkels hebben hun omzet in vergelijking met het topjaar 2008 inmiddels zien halveren. Non-foodbranches met een positieve omzetontwikkeling in het derde kwartaal waren drogisterijen (2,5 procent), kledingwinkels (1 procent) en doe-het-zelfzaken (1,2 procent). In totaal zette de non-foodsector in het derde kwartaal 0,9 procent meer om dan in dezelfde periode van 2017.

Via pure webshops werd in het derde kwartaal 10,5 procent meer verkocht dan een jaar eerder. Dit is de laagste groei sinds het vierde kwartaal van 2014.

Ondernemersvertrouwen detailhandel verder opgeveerd

Het vertrouwen van de ondernemers in de detailhandel is begin vierde kwartaal van dit jaar verder hersteld van de dip van het tweede kwartaal. Het vertrouwen daalde toen van het hoge niveau van het eerste kwartaal van 14,8 naar 2,4. Het herstel in het derde kwartaal (8,6) heeft zich begin vierde kwartaal voortgezet (12,6).

Personeelstekort detailhandel loopt snel op

Een op de zes bedrijven in de detailhandel kampte naar eigen zeggen aan het begin van het vierde kwartaal met een tekort aan personeel. Aan het begin van het derde kwartaal was dit nog bij een op de elf bedrijven het geval. Supermarkten en warenhuizen ervaarden het grootste tekort, 20 procent van de bedrijven had begin vierde kwartaal een tekort aan personeel. De sterkste groei van het personeelstekort deed zich voor bij de winkels in consumentenelektronica. In het derde kwartaal had 6,4 procent van de bedrijven naar eigen zeggen een tekort aan personeel, aan het begin van het vierde kwartaal gold dit voor 19 procent van de bedrijven.