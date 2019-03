Steeds minder recyclebaar plastic afval naar China

In 2018 was het aandeel van China in de Nederlandse export van recyclebaar plastic afval 2,7 procent. In 2010 ging nog bijna de helft van het plastic afval van bedrijven en huishoudens met een buitenlandse bestemming naar China

Dit meldt het CBS op basis van recent onderzoek naar afvalstromen binnen de internationale handel.

Dit bericht gaat alleen over recyclebaar afval. Er gaat ook ander afval de grens over, zoals mineraal afval en afval uit de voedingsmiddelenindustrie. Die afvalstromen zijn niet in dit onderzoek meegenomen.

Het recyclebare plastic afval dat in 2018 naar buitenlandse afnemers is uitgevoerd bedroeg 361 duizend ton, 6 procent minder dan in 2017. Na 2015 is de export van dit soort afval elk jaar afgenomen.

Het grootste deel van het plastic afval wordt overigens in eigen land hergebruikt. In 2016 werd circa 58 procent (683 duizend ton) van het recyclebare plastic afval aangeboden aan Nederlandse afvalverwerkers.

Minder afvalplastic naar China, meer naar Duitsland

Ruim driekwart van het plastic afval had in 2018 een Europese bestemming. Duitsland was de belangrijkste bestemming van het plastic afval en had de grootste toename vergeleken met 2010. Naar andere Aziatische landen als Indonesië en Vietnam werd in 2018 juist meer plastic afval geëxporteerd dan in 2010.



China (in dit bericht inclusief Hongkong) is vorig jaar een campagne gestart tegen milieubelastend afval en informeerde de World Trade Organization daarover al medio 2017. Dit importverbod betreft 24 afvalsoorten waaronder autobanden, textiel, kunststof en glas. Ook de Chinese import van recyclebaar metaal en papier is tussen 2010 en 2018 met respectievelijk 73 procent en 58 procent verminderd.

Export metaal- en textielafval niet verminderd

In 2018 was de export van de meeste typen afval lager dan in 2010. Dat geldt niet voor textiel- en metaalafval. In 2018 exporteerde Nederland 6 847 duizend ton recyclebare afvallen van metaal. Dat is 3 procent meer dan in 2010. In dezelfde periode nam de export van papierafval en plasticafval met respectievelijk 25 procent en 11 procent af.

Uitvoerprijs textielafval het hoogst

Textielafval brengt bij export het meeste op. In 2018 leverde de uitvoer van recyclebaar textiel 83 eurocent per kilogram op. De exportprijs van metaalafval was 60 eurocent per kilogram, die van recyclebaar plastic 40 eurocent.