OM: Turkije zet veroordeelde drugsbaas ‘Doctortattoo’ uit

Na aankomst met een vlucht uit Turkije is afgelopen vrijdagavond op Schiphol een tot 13 jaar gevangenisstraf veroordeelde Nederlandse drugsbaas aangehouden. 'De man is door Turkije met een economy ticket op het vliegtuig gezet', zo meldt het Openbaar Ministerie maandag.

‘Doctortattoo’

De rechtbank Oost-Brabant in Den Bosch heeft de 43-jarige man uit Boskoop – bekend geworden uit ontsleutelde EncroChats als ‘Doctortattoo’ - vorig jaar veroordeeld voor zijn leidinggevende rol in twee misdaadorganisaties. Het ging om een Mexicaans-Nederlandse samenwerking in de productie van synthetische drugs.

Drugsboot

De Nederlander gold met een Mexicaan – alias ‘Pablo Icecobar’ - als hoofdverdachte in de exploitatie van crystal meth labs in onder meer Achter-Drempt, Willemsoord en Hauwert. Het meest bekende lab is de drugsboot of de ‘narco barco’ die in mei 2019 in Moerdijk is aangetroffen.

'Koks'

De criminele organisaties brachten ‘de Mexicaanse methode’ naar Nederland, waarbij veelal Latijns-Amerikaanse ‘koks’ naar Nederland werden gehaald om deze bereidingswijze van methamfetamine toe te passen. De drugslabs waren professioneel ingericht en bestemd voor het vervaardigen van zeer grote hoeveelheden methamfetamine.

Drugslabs in Drempt en Hauwert

De rechtbank veroordeelde in september 2023 de man tot een langdurige gevangenisstraf vanwege het leidinggeven aan een criminele organisatie en zijn betrokkenheid bij de drugslabs in Drempt en Hauwert. Hij had het strafproces 26Inn in vrijheid mogen afwachten, maar was bij de behandeling spoorloos verdwenen. Kort geleden werd duidelijk dat hij in Turkije verbleef.

Ruim 2 ton misdaadwinst terugbetalen aan staat

Na aankomst op Schiphol is de man rechtstreeks naar de gevangenis vervoerd om zijn straf te gaan uitzitten. Daarnaast moet hij € 222.419,71 aan misdaadwinst terugbetalen aan de Staat. Het strafproces 26Inn wordt inmiddels in hoger beroep voortgezet bij het gerechtshof in Den Bosch.