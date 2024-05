Honderden zaken opgelost

De eerste (proef)uitzending van Opsporing Verzocht vond plaats op 14 oktober 1975 en werd gepresenteerd door Jaap van Meekren. Daarna werd het programma o.a. gepresenteerd door Will Simon, Nelleke van der Krogt en Catherine Keyl. Sinds 2005, het jaar waarin Anniko van Santen de presentatie en eindredactie voor haar rekening nam, kwamen zo’n 5500 zaken aan de orde in het programma. Met een gemiddeld oplossingspercentage van ca. 40%, werden er alleen de afgelopen 18 jaar al zo’n 2200 zaken met behulp van kijkers opgelost.

Burgerparticipatie is een belangrijk onderwerp voor de politie. De organisatie wil midden in de samenleving staan en daarmee ook gebruik maken van alle kennis en kunde die er is. Hierdoor komen zaken vaak in een stroomversnelling, zowel actuele zaken maar ook schrijnende cold cases worden regelmatig mede door tips van burgers opgelost. De politie zoekt steeds vaker en sneller de samenwerking en in steeds meer regionale eenheden worden speciale teams ingericht die zich hier dagdagelijks mee bezig houden. Door goed samen te werken met burgers besparen we ook capaciteit en lossen we meer zaken op. Ook voor slachtoffers is het fijn om te zien dat de politie aandacht besteed aan hun zaak.

“Wat voor de politie heel relevant is en ik ontzettend knap vind, is dat we dankzij Opsporing Verzocht al zo lang, zo’n groot publiek bereiken. We weten steeds mee te bewegen in het luister-, kijk- en surfgedrag van mensen. Begonnen met tv en telefoon, is Opsporing Verzocht inmiddels ook op sociale media al jaren een succes. Met die extra ogen en oren is de politie in staat in zo’n 4 van de 10 ingebrachte zaken tot een doorbraak te komen en daarvoor wil ik al die duizenden tipgevers na die 1500 uitzendingen heel hartelijk bedanken”. Janny Knol Korpschef Nationale Politie

Meer beeldmateriaal en kwaliteit steeds beter Door de jaren heen is het aantal beveiligingscamera’s flink toegenomen. Ook de kwaliteit van de bewakingsbeelden is de afgelopen jaren verbeterd. Dit biedt de opsporing veel kansen. Het aanbod van geschikte zaken voor de (regionale) opsporingsprogramma’s neemt dus ook sterk toe. Hier maakt de politie dan ook steeds vaker gebruik van.

Multimediaal

Naast de reguliere uitzendingen op televisie-uitzendingen is Opsporing Verzocht ook breed vertegenwoordigd op sociale media als Facebook en Instagram (192.000 en 69.000 volgers). Ook dat levert regelmatig mooie resultaten op. De filmpjes op deze platforms worden vaak vele duizenden keren bekeken en gedeeld.

1500e Uitzending

De 1500e uitzending wordt dinsdagavond 7 mei op NPO2 uitgezonden om 20.25 uur en zal de volgende dag worden herhaald op dezelfde zender om 13.20 uur