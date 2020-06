Omzet luchtvaart bijna 14 procent lager in eerste kwartaal

De omzet in de transportsector daalde in het eerste kwartaal van 2020 met 1,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vooral in de luchtvaart en de dienstverlening voor de luchtvaart nam de omzet af door de coronapandemie. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De omzet in de luchtvaart lag in het eerste kwartaal bijna 14 procent lager dan dezelfde periode vorig jaar. Dit is de sterkste daling van de omzet sinds de economische crisis van 2009. De grootste oorzaak van deze omzetdaling waren de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus. In Nederland werden de maatregelen vanaf half maart van kracht. De luchtvaartsector had hier al in een vroeger stadium mee te maken, omdat er minder gevlogen werd op landen en regio’s waar de epidemie eerder toegeslagen had.

Omzetverlies dienstverlening voor de luchtvaart

Niet alleen in de luchtvaart, maar ook op de luchthavens was de impact van de coronapandemie te merken in het eerste kwartaal van 2020. De omzet in de dienstverlening voor de luchtvaart (waartoe ook de luchthavens behoren) lag bijna 11 procent lager. In de maand maart waren er 65 procent minder passagiers dan een jaar eerder. Het sterkst daalde de passagiers van en naar Azië, waar de pandemie ontstond. Ruim voor half maart waren er al minder passagiers met dit continent als herkomst of bestemming.

Spoorwegen en taxivervoerders zien omzet teruglopen

Bij de spoorwegen en de taxibedrijven nam de omzet af met respectievelijk 6 en 4 procent. Door de intelligente lockdown vanaf half maart, waarin werd opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken en niet-noodzakelijke reizen te vermijden, werden er minder reizigers vervoerd.