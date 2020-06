Ondernemers in consumentgerichte branches positiever over toekomst

In juni waren er voor de tweede maand op rij minder ondernemers in de op consumenten gerichte branches pessimistisch over de verwachte omzet, personeelssterkte en het economisch klimaat dan een maand eerder. Na het afkondigen van ingrijpende maatregelen tegen het coronavirus, werd in april per saldo het hoogste percentage negatief gestemde ondernemers gemeten sinds de start van het onderzoek . Dit meldt het CBS op basis van de maandelijkse Conjunctuurenquête Nederland, waarin ondernemers een inschatting geven over ontwikkelingen en verwachtingen over hun bedrijf.

Ten opzichte van april en mei zijn de omzetverwachtingen van ondernemers in de op consumenten gerichte branches, zoals de detailhandel, de horeca en de reisbranche verbeterd. In de detailhandel en de overige persoonlijke dienstverlening is in juni het aantal positief gestemde ondernemers zelfs weer groter dan het aantal negatief gestemde ondernemers. Toch waren er in de meeste consumentgerichte branches nog altijd meer ondernemers die in de komende drie maanden minder omzet verwachten dan ondernemers die meer omzet verwachten.

Het percentage positief gestemde ondernemers nam het sterkst toe in de horeca. In juni verwacht 37 procent van horecaondernemers een omzetstijging, in mei was dat nog 17 procent. Binnen de horeca zijn vooral de logiesverstrekkers positiever gestemd, na enkele maanden van sterke omzetkrimp. De logiesverstrekkers zagen het aantal gasten in maart met 57 procent en in april met 95 procent dalen ten opzichte van een jaar eerder. Meer dan de helft van de logiesverstrekkers (56 procent) verwacht de omzet in de komende periode weer te zien stijgen. Per saldo zijn logiesverstrekkers dan ook positief. Restaurants en cafés zijn per saldo nog negatief.

Ondernemers ook minder somber over werkgelegenheid

Ook over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de komende drie maanden is de stemming onder ondernemers in bijna alle consumentengerichte branches in juni verbeterd vergeleken met eerdere maanden. Alleen in de reisbranche verslechterde het beeld. Per saldo verwacht 61 procent van de ondernemers in die branche een afname van de personeelssterkte in de komende drie maanden, dat is 8,9 procentpunt meer dan een maand eerder.

In alle andere branches is het saldo verbeterd. In de horeca doet zich de grootste verbetering voor, van -50 procent per saldo negatief over de werkgelegenheid in mei naar -28 procent in juni. Ook in de overige persoonlijke dienstverlening en de detailhandel verbeterden de vooruitzichten voor de werkgelegenheid.