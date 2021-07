Nederland grootste bierexporteur in de Europese Unie

Nederland was in 2020 de grootste exporteur van bier in de Europese Unie. Vorig jaar is voor ruim 2 miljard euro bier geëxporteerd, met name naar de Verenigde Staten, waarvan 121 miljoen euro alcoholvrij bier. Na Mexico is Nederland zelfs de tweede grootste bierexporteur in de wereld. Dat meldt het CBS.

In elk jaar van deze eeuw was Nederland de grootste exporteur van alcoholhoudend bier in de EU, maar het verschil met België wordt steeds kleiner. De exportwaarde van bier ligt 75 procent hoger dan in 2000, maar de Belgische exportwaarde is in de periode 2000–2020 bijna vervijfvoudigd. Duitsland en Frankrijk zijn de derde en vierde exporteur van alcoholhoudend bier in de EU.

Wereldwijd is er één land dat aanzienlijk meer alcoholhoudend bier exporteert dan Nederland en dat is Mexico. Vooral de laatste vier jaar heeft de Mexicaanse bierexport een enorme vlucht genomen en het land exporteert nu twee keer zoveel bier als Nederland. Nederland is na Mexico de tweede grootste bierexporteur van de wereld.

Export van alcoholvrij bier groeit procentueel harder

Sinds 2017 wordt alcoholvrij bier apart gemeten in de statistieken. Daarbij wordt al het bier met minder dan 0,5 procent alcohol als alcoholvrij bier geteld. In 2017 en 2018 was Duitsland de grootste exporteur van alcoholvrij bier in de EU, maar in 2019 en 2020 heeft Nederland deze positie overgenomen. De exportwaarde van alcoholvrij bier was in 2020 bijna twee keer zo hoog als in 2017, terwijl de Duitse export nauwelijks groeide. De Nederlandse export van alcoholvrij bier groeide in deze periode bovendien veel harder (+83 procent) dan de export van bier met alcohol (+11 procent). Na Duitsland en Nederland volgen als grootste exporteurs van alcoholvrij bier Bulgarije, Polen, Spanje en België. Opmerkelijk is de sterke groei van de export van alcoholvrij bier in Bulgarije in 2020.

Amerikanen gek op Mexicaans en Nederlands bier

De belangrijkste bestemming van Nederlands bier is de Verenigde Staten, maar buurland Mexico is voor de Amerikanen de grootste bierleverancier. Maar liefst 71 procent van het bier dat de Verenigde Staten in 2020 invoerden, kwam uit Mexico, 14 procent kwam uit Nederland en 6 procent uit België.

Vanuit Nederlands oogpunt is de Verenigde Staten met afstand de belangrijkste afnemer van alcoholhoudend bier. Maar liefst 37 procent van het Nederlandse bier gaat naar de Verenigde Staten. Daarna volgen Frankrijk (10 procent) en het Verenigd Koninkrijk (5 procent). Voor België is juist Frankrijk de belangrijkste klant, gevolgd door Nederland en de Verenigde Staten.