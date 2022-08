CBS: Hoogste aantal bedrijfsopheffingen in het eerste halfjaar sinds 2007

In het eerste halfjaar van 2022 zijn 76 duizend bedrijven opgeheven. 'Sinds de start van de meetmethode in 2007 was dit aantal niet eerder zo hoog. In dezelfde periode vorig jaar ging het nog om bijna 52 duizend bedrijfsopheffingen', zo meldt het CBS donderdag.

Aantal faillissementen blijft historisch laag

'Het aantal faillissementen nam iets toe, vergeleken met het eerste halfjaar van 2021, maar blijft historisch laag', aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers. Het aandeel opgeheven bedrijven in het eerste halfjaar van 2022 was met 3,6 procent even hoog als in 2020. In 2021 was dit aandeel met 2,7 procent iets lager.

Eén werkzame persoon

Van alle bedrijfsopheffingen in het eerste halfjaar van 2022, betrof het in 84 procent van de gevallen een bedrijf met één werkzame persoon (64 duizend). Vorig jaar werden in het eerste halfjaar bijna 44 duizend bedrijven met één werkzame persoon opgeheven. In de eerste zes maanden van dit jaar werden iets meer dan 12 duizend bedrijven met 2 of meer werkzame personen opgeheven. In dezelfde periode vorig jaar ging het nog om bijna 8 duizend bedrijven.

Vooral meer webwinkels opgeheven

In het eerste halfjaar van 2022 zijn vooral meer webwinkels opgeheven, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In totaal legden 6 785 webwinkels de werkzaamheden neer. In het eerste halfjaar van 2021 ging het nog om 4 420 opgeheven webwinkels. Met name webwinkels in kleding (bijna 1 700), huis- en tuinartikelen (1 185) en een algemeen assortiment (1 180) stopten de werkzaamheden.

Organisatieadviesbureaus en financiële holdings

Naast webwinkels, zijn er in de eerste zes maanden van dit jaar ook meer organisatieadviesbureaus (ruim 5 duizend) en financiële holdings (ruim 3 duizend) opgeheven. Het aantal opgeheven financiële holdings verdubbelde zelfs, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In de horeca werden 1.160 restaurants opgeheven. Drie kwart van de opgeheven bedrijven in het eerste halfjaar van 2022 was nog geen 10 jaar actief. Ruim een derde van de opgeheven bedrijven was 3 jaar of korter actief.