Gaat energierekening straks weer fors omhoog?

'Aanvullend beleid kabinet nodig'

Cindy Kremer, directeur Vereniging Eigen Huis: 'Wij roepen het kabinet op om met aanvullend beleid te voorkomen dat de energienota voor veel huishoudens na volgend jaar onbetaalbaar wordt'.

'Belastingstijging van 226 procent'

Volgend jaar stijgen de belastingen op de energienota voor huiseigenaren met een gemiddeld energieverbruik met maar liefst 226%. Ook in de jaren daarna blijven deze belastingen hoog. In 2023 vallen de gevolgen door het prijsplafond voor de meeste huishoudens nog mee. Dat komt doordat de tarieven voor gas en stroom tot aan het verbruiksplafond inclusief energiebelastingen en btw zijn. Iedereen die boven het plafond energie verbruikt, betaalt daarvoor zowel het hogere leveringstarief als de sterk gestegen belastingen.

Energierekening na volgend jaar hard omhoog

Als het prijsplafond eind 2023 stopt, gaan álle huishoudens de belastingverhoging in hun portemonnee voelen. Als de huidige belastingplannen ongewijzigd worden doorgevoerd, betekent dit voor de gemiddelde huiseigenaar met een gelijkblijvend energieverbruik een belastingverzwaring van € 528 ten opzichte van 2022. De leveringstarieven van gas en stroom in 2024 kunnen niet worden ingeschat, maar uitgaand van het prijspeil van januari 2023 zou de gemiddelde energierekening daardoor met maar liefst € 2.500 stijgen. Dat sluit aan op berekeningen van de overheid, die stelt dat een huishouden met een gemiddeld verbruik in 2023 in totaal zo’n € 2.500 voordeel heeft van het prijsplafond.

Energiebesparende maatregelen

Huishoudens die op tijd energiebesparende maatregelen hebben genomen, zonnepanelen hebben of energiebewust leven, kunnen de stijging van hun energienota voor een groot deel voorkomen. Maar mensen die dergelijke besparingen niet hebben kunnen realiseren, staat een enorme lastenverhoging te wachten.

Stel energiebesparing niet uit

Het is daarom belangrijk om voor 2024 alle woningen zo optimaal mogelijk te isoleren. Het Nationaal Isolatie Programma (NIP) kan met subsidies en vouchers mensen in slecht geïsoleerde huur- en koopwoningen helpen om op korte termijn energie te besparen. Gemeenten krijgen mogelijkheden om zelf doelgerichte ondersteuning te ontwikkelen, bijvoorbeeld met advies en instructies voor doe-het-zelvers. Cindy Kremer: 'Het belangrijkste is dat slecht geïsoleerde woningen zo snel mogelijk worden aangepakt. Iedereen die achterblijft, loopt het risico na volgend jaar alsnog hard te worden getroffen door hoge energietarieven en belastingen.'