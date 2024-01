Ruim 73 duizend nieuwbouwwoningen in 2023

In 2023 zijn ruim 73 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is iets minder dan de bijna 75 duizend nieuwbouwwoningen uit 2022, maar ligt wel boven het gemiddelde van ruim 61 duizend in de afgelopen tien jaar. De groei van de woningvoorraad door nieuwbouw kwam in 2023 uit op 0,9 procent. Amsterdam kende in 2023 het hoogste aantal nieuwbouwwoningen met 4,5 duizend. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Naast nieuwbouw ontstaan er ook woningen door bijvoorbeeld splitsing van bestaande woningen en transformaties van kantoren. Daarnaast verdwijnen er woningen, onder andere door sloop en samenvoeging. Per saldo is de woningvoorraad in 2023 toegenomen tot 8,2 miljoen woningen.

De daling van het aantal nieuwbouwwoningen in 2023 komt overeen met een dalende trend in het aantal vergunde nieuwbouwwoningen in de afgelopen twee jaar. Van 2019 tot 2021 liep dit aantal nog op, maar sindsdien neemt het cijfer af. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor de bouw in de nabije toekomst. De gemiddelde doorlooptijd vanaf de vergunningverlening is circa twee jaar.

Meeste nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland

In absolute aantallen werden in Zuid-Holland de meeste woningen gebouwd, ruim 17 duizend. In Noord-Brabant (12 duizend) en Noord-Holland (bijna 11 duizend) werden ook veel nieuwbouwwoningen gerealiseerd.