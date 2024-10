Meer nieuwbouwwoningen verkocht in tweede kwartaal

In het tweede kwartaal van 2024 werden 6,1 duizend nieuwbouwkoopwoningen verkocht. Dat is 30 procent meer dan een kwartaal eerder, en bijna 84 procent meer dan een jaar eerder. De verkoopprijs van een nieuwbouwwoning is vergeleken met het tweede kwartaal van 2023 vrijwel gelijk gebleven. Bestaande koopwoningen werden voor het vierde kwartaal op rij duurder. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, Kadaster en Eurostat.

Het was het derde kwartaal op rij dat er een positieve jaar-op-jaar ontwikkeling te zien was in het verkochte aantal nieuwbouwwoningen. Daarvoor was juist zes kwartalen op rij sprake van een negatieve jaar-op-jaar ontwikkeling. Ook het aantal verkochte bestaande koopwoningen zit in de lift: er werden er in het tweede kwartaal 47,9 duizend verkocht, 7,7 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2023.

Prijsontwikkeling nieuwbouwkoopwoningen vlakt af

Het prijsniveau van nieuwbouwkoopwoningen is, vergeleken met een jaar eerder, met 0,2 procent licht toegenomen. Dit blijkt uit de prijsindex voor nieuwbouwkoopwoningen, die corrigeert voor de kwaliteit en type van de verkochte nieuwbouwwoningen. De jaar-op-jaar ontwikkeling van de prijzen van nieuwbouwwoningen ligt nu voor het vierde kwartaal op rij onder de 5 procent toename. De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwwoning bedroeg in het tweede kwartaal van 2024 ruim 479 duizend euro.