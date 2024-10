Minder mensen met studieschuld

Begin 2024 hadden ruim 1,6 miljoen studenten en oud-studenten een studieschuld. Na een stijging in de afgelopen jaren was er in 2024 voor het eerst sinds 2011 een lichte daling van het aantal personen met een studieschuld. Als gevolg van de herinvoering van de basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs in studiejaar 2023-2024 hebben minder studenten een lening aangevraagd. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Meer hoge studieschulden

Het aantal mensen met een hoge studieschuld is toegenomen. In 2024 hadden bijna 350 duizend mensen een studieschuld van meer dan 30 duizend euro. Dat zijn er 19 duizend meer dan in 2023 en 233 duizend meer dan in 2015. Bijna 140 duizend mensen hadden een studieschuld van minstens 50 duizend euro, en 1,7 duizend van hen hadden zelfs meer dan een ton schuld. Bijna de helft van de mensen met een studieschuld had een schuld van minder dan 10 duizend euro; 4 procent had minder dan 500 euro schuld.

Gemiddelde studieschuld blijft toenemen

Ook in 2024 was de gemiddelde studieschuld weer meer dan het jaar ervoor. Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 is de gemiddelde studieschuld toegenomen met 5,4 duizend euro tot 17,8 duizend euro begin dit jaar. In het gemiddelde worden ook mensen meegerekend die hun studieschuld al jarenlang aan het aflossen zijn en studenten die de schulden nog opbouwen. De gemiddelde studieschuld van net afgestudeerden zal afwijken van het gemiddelde.