Dodelijke schimmelinfectie bij griep

Normaal is die kans tijdens een verblijf op de IC slechts zo'n 5%. Een schimmelinfectie in de longen is een belangrijke doodsoorzaak: bijna de helft van de grieppatiënten met een bijkomende schimmelinfectie overlijdt, zelfs als ze een aangepaste schimmelbehandeling krijgen.

The Lancet

Dat is de uitkomst van een onderzoek van zeven Nederlandse en Belgische ziekenhuizen, uitgevoerd door dr. Bart Rijnders (foto rechts), drs. Alexander Schauwvlieghe (interne geneeskunde en infectieziekten Erasmus MC Rotterdam) en prof. dr. Joost Wauters (algemene inwendige geneeskunde UZ Leuven). Zij publiceerden hun bevindingen deze week in The Lancet Respiratory Medicine.

Snel behandelen

Rijnders licht toe: “Schimmelsporen zitten overal in de lucht, ieder mens ademt ze in. Daar heb je geen last van als je gezond bent. Maar als het longslijmvlies kapot is, bijvoorbeeld bij een ernstige griep, kan zo’n schimmel naar binnen slaan. Dat gebeurt vooral bij patiënten die toch al een slechte afweer hebben, maar ook bij voorheen volstrekt gezonde mensen komt het voor. De ziekte snel opsporen en behandelen is dan essentieel. Elke grieppatiënt wordt nu bij opname op de IC meteen gecheckt op de aanwezigheid van deze schimmel. Dit is, mede op basis van ons onderzoek, nu ook het advies in de landelijke richtlijn over schimmelinfecties.”

Vervolgonderzoek

Het onderzoek werd gestart nadat in 2009 tijdens de Mexicaanse grieppandemie meer mensen met ernstige griep op de IC terechtkwamen. Artsen constateerden bij hen opmerkelijk vaak een Aspergillus-infectie van de longen. Een vervolgstudie gaat nu na of bij elke IC-patiënt met influenza onmiddellijk starten met een antischimmelmiddel de prognose verbetert.