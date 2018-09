Het dodelijke West Nijlvirus nu mogelijk ook in Duitsland aangetroffen

Afgelopen maand is in Duitsland een met het West Nijlvirus besmette vogel gevonden, dat heeft het Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) op hun website bekend gemaakt.

De besmette vogel, een uil, werd halverwege augustus aangetroffen in een voliere in Halle, de grootste stad van de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt. Het is op dit moment nog onbekend hoe het West Nijlvirus in Halle terecht is gekomen. Er wordt in het onderzoek rekening gehouden dat besmette muggen het virus mogelijk hebben overgebracht.

In Zuid-Europese landen is er dit jaar een verhoogd aantal meldingen van dodelijke besmettingen met het virus, vooral treft het oudere mensen. Lokale autoriteiten vermoeden dat de lange en warme zomer invloed heeft op de extreme toename van het West Nijlvirus.

Wat is het West Nijlvirus?

West Nijlvirus ook wel het Nilevirus is een zoönotisch, muggenoverdraagbaar virus dat duidelijk een gevaar voor de volksgezondheid kan zijn, zo meldt het RIVM. West Nilevirus is aangetroffen op verschillende continenten in de wereld, waaronder Europa.

Er zijn verschillende natuurlijke factoren die de verspreiding van het virus naar Noord-Europa kunnen veroorzaken. Daarnaast kan het virus ook via reizigers het land binnenkomen. De consequentie is dat we niet kunnen uitsluiten dat West Nilevirus ook Nederland zal bereiken. Het is daarom belangrijk dat er binnen Nederland differentiaal diagnostiek voorhanden is.

Er zijn twee centra in Nederland die deze diagnostiek aanbieden; Erasmus MC en het RIVM.

Ziekteverschijnselen

De incubatieperiode voor West Nilevirus is meestal tussen de 3-15 dagen. Ongeveer 80% van de geïnfecteerde personen vertoont geen symptomen en bij 20% komen milde griepachtige verschijnselen als koorts, hoofdpijn en spierpijn voor. Slechts een klein percentage (<1%) ontwikkelt een ernstig neurologisch ziektebeeld als encefalitis of meningitis. Als deze ernstige ziekte optreedt, is de kans op overlijden 4 tot 14%. Bij mensen van 70 jaar of ouder kan dit zelfs stijgen naar 15 tot 29%.

Hoe vaak komt West Nilevirus voor?

West Nilevirus komt vooral voor in de mediterrane regio’s, Zuid- en Oost-Europa, West-Azië, Noord-Amerika en Zuid-Afrika. Het virus verspreidt zich echter steeds verder over de wereld. In 2010 waren er grote uitbraken in Griekenland en Rusland en er zijn sporadische gevallen bekend in Portugal, Spanje, Hongarije, en Italië. Nu met Duitsland lijkt het virus zijn opmars te maken.

Vaccin tegen het West-Nijlvirus

Voor mensen is er geen vaccin beschikbaar. Voor paarden wel.