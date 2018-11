Werkomgeving bepalend voor psychische stress bij hoog-risico beroepen

Zogenaamde hoog-risico beroepen, zoals politie- en ambulancemedewerkers, hebben te maken met herhaalde blootstelling aan schokkende gebeurtenissen. Uit het onderzoek van Gouweloos blijkt dat met name organisatorische stress van grote invloed is op het welzijn van medewerkers. Deze stressoren, zoals een hoge werkdruk of reorganisatie, zijn gerelateerd aan meer gezondheidsklachten dan de blootstelling aan beelden of verhalen van seksueel geweld. Bovendien toont zij in een studie onder 812 ambulancemedewerkers aan dat het ervaren van steun van leidinggevenden en collega’s en het krijgen van tijd om te herstellen na een ingrijpende gebeurtenis, gerelateerd zijn aan verminderde gevoelens van angst en depressie.



Het onderzoek van Gouweloos streeft ernaar een bijdrage te leveren aan verdere verfijning en verdieping van de bestaande richtlijnen over psychosociale ondersteuning na rampen, crises en schokkende gebeurtenissen op het werk.