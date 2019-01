Oudere werkneemsters met chronische aandoening zijn meer uren gaan werken

In de afgelopen 12 jaar tussen 2005 en 2017 is het gemiddeld aantal uur dat vrouwelijke werknemers tussen de 45 en75 jaar met een chronische ziekte of beperking werken, toegenomen van 10,8 naar 18,4 uur. Dit blijkt woensdag uit onderzoek met de Werkmonitor van het Nivel.

Gestimuleerd langer te werken

Oudere werknemers worden steeds meer gestimuleerd om langer door te werken, onder andere door de overheid. Een van de redenen hiervoor is het betaalbaar houden van de sociale voorzieningen. Met de Werkmonitor volgt het Nivel in hoeverre dit de arbeidssituatie van ouderen met een chronische ziekte of beperking beïnvloedt.

Verschil tussen mannen en vrouwen wordt kleiner

Mannen tussen de 45 en 75 jaar met een chronische ziekte of beperking zijn niet meer uren gaan werken in de afgelopen jaren, zij werkten gemiddeld 28 uur in 2017. Het verschil in arbeidsuren tussen mannen en vrouwen blijft bestaan, maar wordt dus kleiner.

Vrouwelijke werknemers lopen in

In de algemene bevolking zien we onder dezelfde leeftijdsgroep ook een toename in de arbeidsuren van vrouwelijke werknemers. Nivel-onderzoeker Iris de Putter: ‘Hoewel vrouwelijke werknemers met een chronische ziekte of beperking minder uren werken dan vrouwen in de algemene bevolking, ontwikkelt de arbeidsduur onder deze groep vrouwen zich dus wel conform de toenemende arbeidsduur onder de algemene bevolking’.

Arbeidsparticipatie 45-75 jaar met chronische aandoening gelijk gebleven

De monitor laat verder zien dat de het percentage mensen tussen de 45 en 75 jaar met een chronische aandoening dat betaald werk heeft, met 12% gelijk is gebleven over de periode 2005 en 2017. Dit in tegenstelling tot de algemene bevolking, waar onder dezelfde leeftijdsgroep het percentage mensen met betaald werk steeg van 50% naar 57%. De arbeidsparticipatie van mensen tussen de 45 en 75 jaar met een chronische ziekte of beperking verschilt overigens sterk naar leeftijd. Van de 45- tot 55-jarigen heeft 35% betaald werk, ten opzichte van 20% van de 55- tot 65-jarigen en 4% van de 65- tot 75-jarigen.

De Werkmonitor van het Nivel

Sinds 2005 wordt gemeten in welke mate mensen participeren in betaald werk en welke behoefte zij hebben bij het vinden en behouden van betaald werk. Dit stelt het Nivel vast met behulp van vragenlijstonderzoek onder het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG), waaraan mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking meedoen. De Werkmonitor wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS en het ministerie van SZW.