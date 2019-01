Yoghurtdrinks en chocolademelkdrinkpakjes nog steeds suikerbommen

Yoghurtdrinks en chocolademelk die veel kinderen dagelijks meenemen naar school, zijn nog steeds suikerbommen. Bijna de helft van deze drinkpakjes is nog zoeter dan Coca-Cola (10,6gr/100ml). Dit blijkt uit onderzoek van foodwatch naar de zuiveldrankjes in de 5 grootste supermarkten.

Gemiddeld zit er 8,2 gram suiker in per 100 ml. Dit komt neer op meer dan 4 suikerklontjes in een pakje (200ml), met uitschieters tot 6 suikerklontjes per pakje. Met zo’n pakje met 6 suikerklontjes in de ochtend- en middagpauze overschrijd je de door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen hoeveelheid (vrije) suiker voor een hele dag al. De vruchtenyoghurtdrankjes, die door de aanwezigheid van vruchten gezond ogen, hebben gemiddeld een 7 keer hoger suikergehalte dan vruchtengehalte.

Onderzoeksmethode en uitkomsten

foodwatch onderzocht de yoghurt- en chocolade kinderdrinkpakjes die verkocht werden in de 5 grootste supermarkten: Albert Heijn, Aldi, Jumbo, Lidl, en Plus. De selectie omvat yoghurt- en chocolademelkdrinkpakjes van 200 tot 250 ml, waaronder zowel brikjes, plastic flesjes als drinkzakjes. Blik en glas werden weggelaten. Dit leidde tot een totaal van 40 zuiveldrinkpakjes.

Het gemiddelde suikergehalte van het totaal aantal zuiveldrinkpakjes is 8,2 gram suiker/100 gram, ofwel meer dan 4 suikerklontjes per drinkpakje. 17 van de 40 zuiveldrinkpakjes (42,5%) zijn zelfs nog zoeter dan Coca-Cola. De 13 yoghurtdrankjes die in de benaming of op de afbeelding uitpakken met de aanwezigheid van vruchten hebben allemaal een hoger suiker- dan vruchtengehalte. Gemiddeld is het suikergehalte zelfs 7x hoger dan het vruchtengehalte.