MS-patiënten krijgen tijdelijk geld terug voor medicijn Fampyra

Bruins

Bruins (Medische Zorg) heeft in de afgelopen weken een aantal gesprekken gevoerd met Biogen. Bruno Bruins: ‘Ik ben Biogen erkentelijk voor hun constructieve opstelling. Door patiënten in de tussentijd financieel te compenseren blijft het middel voor deze groep beschikbaar.’

Onderzoek naar effectiviteit

Ongeveer 2000 patiënten kregen het middel de afgelopen jaren binnen een onderzoek setting. Binnen dat onderzoek is de effectiviteit van het middel volgens het Zorginstituut nog onvoldoende aangetoond. Met steun van het Zorginstituut bekijken de fabrikant en neurologen op dit moment of er op basis van beschikbare data kan worden bepaald of de pakketwaardigheid voor een nauwkeurig omschreven groep patiënten wel kan worden aangetoond. Dit proces zal naar verwachting ongeveer 6 maanden duren. Bruno Bruins deed vorige maand een beroep op Biogen om het middel in de tussentijd ter beschikking te stellen aan patiënten. De regeling die nu wordt aangeboden is een goed voorbeeld van het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Terugbetalingsregeling

De terugbetalingsregeling loopt van 1 januari 2019 tot en met de datum van de voorziene pakketuitspraak van het Zorginstituut, en maximaal tot en met 31 augustus 2019. De eigen betaling van patiënten voor een verpakking van vier weken wordt daarmee substantieel teruggebracht. Deze regeling is van toepassing op de groep patiënten die eerder ook in aanmerking kwam voor gratis verstrekking tussen april en december 2018. Daarnaast heeft Biogen aangeboden dat, alleen als Fampyra na de herbeoordeling door het Zorginstituut wordt opgenomen in het verzekerde pakket, zij op dat moment met terugwerkende kracht ook de resterende eigen betaling aan alle patiënten zal terugbetalen. Patiënten krijgen in dat geval dus de volledige aanschafkosten gedekt, met uitzondering van de btw en de afleverkosten van de apotheek. Patiënten zullen nog deze maand worden geïnformeerd over de uitwerking van de terugbetalingsregeling van Biogen.