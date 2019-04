Handboek Suïcidaal gedrag

Elke dag overlijden in Nederland gemiddeld vijf mensen door suïcide. Het aantal suïcidepogingen is twintig keer zo groot. Daarmee is suïcidaal gedrag een groot maatschappelijk probleem. Voor hulpverleners, preventiemedewerkers en onderzoekers is er een nieuw Nederlands-Vlaams handboek rondom suïcidaal gedrag verschenen. Nivel-onderzoeker Derek de Beurs schreef mee aan verschillende hoofdstukken.