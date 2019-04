Positief effect geneesmiddel op zenuwpijn-aandoening

Het medicijn verlaagt de pijn, zorgt voor een betere nachtrust en heeft een positief effect op het algehele welzijn. De resultaten zijn eerder gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Brain. Bianca de Greef promoveerde daarnaast op onderzoek naar de zenuwaandoening.

Dunnevezelneuropathie kenmerkt zich door voortdurende, brandende of prikkelende pijn. Van patiënt tot patiënt kan die sensatie echter verschillend zijn en zich anders uiten. De pijn wordt veroorzaakt door het niet goed functioneren van de dunne zenuwvezels. De oorzaken daarvan kunnen variëren van een erfelijke afwijking tot diabetes of als bijwerking van chemotherapie. Tot op heden is er echter geen effectieve behandeling voor de ziekte, waarmee zich jaarlijks 450 mensen melden in het Maastrichtse universitair medisch centrum.

Overactief

Maastrichtse wetenschappers toonden in eerdere studies al aan dat de pijn samenhangt met de overactiviteit van zogeheten natriumkanaaltjes in de zenuwcellen. Bij een 'normale' pijnsensatie worden die kanaaltjes actief om het signaal 'pijn' door te geven aan de hersenen. Bij patiënten met dunnevezelneuropathie wordt dat signaal echter voortdurend gegeven met aanhoudende pijn tot gevolg. De onderzoekers bedachten dat het blokkeren van de overactieve kanaaltjes dan ook wel eens de sleutel tot succes zou kunnen zijn. Lacosamide is een medicament dat normaliter wordt gebruikt tegen epilepsie en precies dat effect heeft.

Positief effect

Voor het onderzoek werden 24 patiënten met een erfelijke vorm van dunnevezelneuropathie verdeeld over twee groepen. Ze werden acht weken lang behandeld. De ene groep startte met het gebruik van lacosamide, gevolgd door een placebo (een pil zonder werkzaam middel). Bij de andere groep was het precies andersom. In bijna 60 procent van de patiënten was de pijn gedaald bij gebruik van het medicijn (21 procent bij de placebo). Daarnaast gaf een derde van de patiënten aan een verbeterd algeheel welzijn te ervaren (slechts 4 procent bij de placebo). Daarnaast verbeterde ook nog eens de nachtrust. Al met al heeft het middel dus een aantoonbaar positief effect.

Andere patiënten

Hoewel het geneesmiddel nu is getest bij een specifieke groep patiënten met dunnevezelneuropathie (namelijk een erfelijke variant) is de verwachting dat ook andere groepen erbij gebaat kunnen zijn. "Er gaat immers iets mis met de natriumkanaaltjes van al deze patiënten", zegt promovenda De Greef. "Lacosamide heeft daar specifiek een effect op. Het is dan ook te verwachten dat het middel een positieve werking heeft bij andere patiënten, maar dat moeten we nog eerst gaan uitzoeken."

Het onderzoek naar het effect van lacosamide bij dunnevezelneuropathie werd mogelijk gemaakt door steun van het Prinses Beatrix Spierfonds.