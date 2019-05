Techniek uit gamingwereld helpt bij inschatten risico om te vallen

Interactive Walkway

De Interactive Walkway lijkt zo simpel: een laboratorium, sensoren, een soort catwalk en een projector. De Kinect-sensor van de Interactive Walkway werd ontwikkeld voor games, waarin het poppetje op het scherm precies jouw bewegingen nadoet. Maar al snel bleek de toepassing in het onderzoek veelbelovender. Geerse gebruikte de sensor om de loopvaardigheid van mensen met een beroerte en mensen met de ziekte van Parkinson te bestuderen.

Werking

Op de vloer in het laboratorium wordt een baan van acht meter geprojecteerd. Tijdens het lopen van begin naar eind, projecteren de onderzoekers onverwachte obstakels of staptegels op de grond. Een systeem van sensoren langs de kant registreert precies hoe de loper daarop reageert. Geerse: 'Het mooie is dat de Interactive Walkway relatief goedkoop, veilig en patiëntvriendelijk is. De obstakels zijn immers niet echt, dus je kunt er niet over struikelen. Bovendien hoeven we niks op het lichaam van de patiënt te plakken om de metingen te doen.'

Waardevol instrument

Testsessies met dertig mensen die een beroerte hadden gehad, dertig mensen met de ziekte van Parkinson en dertig gezonde proefpersonen wees uit dat de Interactive Walkway een potentieel waardevol instrument is voor het doen van loopanalyses. 'Onze metingen geven een volledig en goed beeld van de loopvaardigheid. Dit biedt mogelijkheden voor het monitoren van herstel – of achteruitgang – en het opstellen van een persoonlijk revalidatieplan. Ook kan het aanvullende informatie geven ten opzichte van huidige klinische testen over het risico op vallen', aldus Geerse.

Extra informatie

In het LUMC zijn er plannen om een analyse op de Interactive Walkway op te nemen in de zorg. Een goede ontwikkeling, vindt Geerse. 'Deze techniek kan de bestaande aanpak op dit moment niet vervangen, maar wel extra informatie verstrekken aan de behandelaar. Tegelijkertijd verzamelen we zo ook nieuwe gegevens om nog meer onderzoek te doen.'

HoloLens

Geerse zelf richt haar aandacht inmiddels op een nieuw project: de HoloLens als hulpmiddel voor mensen met de ziekte van Parkinson die problemen hebben met lopen. 'De combinatie van nieuwe technologie en onderzoek naar loopvaardigheid vind ik het allermooist.' Het Interactive Walkway-project is onderdeel van het door NWO gefinancierde onderzoeksprogramma Technology in Motion: een samenwerking tussen LUMC, VU Amsterdam en de TU Delft.