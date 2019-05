Zoekmachine spoort verdachte supplementen op

Op online fora delen gebruikers informatie over hun ervaringen met voedingssupplementen. De zoekmachine kan signalen over verdachte supplementen in deze fora oppikken. Vervolgens kunnen deze supplementen onderzocht worden in een laboratorium. Als hieruit blijkt dat er onwenselijke stoffen in het supplement zitten, dan is het voor de autoriteiten mogelijk om voor het supplement te waarschuwen of eventueel van de markt te halen. Inzet van deze zoekmachine zou de mogelijkheid kunnen bieden om gezondheidsschade door voedingssupplementen te voorkomen.

Er is een groot aanbod aan voedingssupplementen. Gebruik van deze producten is populair bij mensen die bijvoorbeeld af willen vallen of meer energie willen hebben bij het sporten. Toch is het gebruik van voedingssupplementen om af te vallen of om sportprestaties te verbeteren niet zonder gevaren en zijn er voorbeelden van hartklachten en hersenbloedingen bij sommige gebruikers van dergelijke supplementen.

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Strategisch Programma RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (SPR Strategisch Programma RIVM ). In dit project is onderzocht in hoeverre technieken met big Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg data toegepast kunnen worden in de onderzoeksgebieden van volksgezondheid en milieu.