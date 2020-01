LUMC voorbereid op met coronavirus besmette patiënt

Het nieuwe coronavirus heeft inmiddels ook Europa bereikt. 'Er is nog geen besmetting in Nederland bekend, maar het is niet uitgesloten dat die komt. Bij het Leid Universitair Medisch Centrum (LUMC) zijn wij voorbereid op de eventuele behandeling en/of opvang van een besmette patiënt', zo laat het ziekenhuis woensdag weten.

Ernstige infectieziekten

Het LUMC is altijd voorbereid op de verzorging van patiënten met ernstige infectieziekten, zoals nu het coronavirus. Het protocol voor ernstige respiratoire infectieziekten wordt continu ge-update op basis van informatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) en onder de aandacht gebracht van de afdelingen die een patiënt met het nieuwe coronavirus zullen opvangen. 'Verder zorgen we ervoor dat er, indien nodig, in onze laboratoria op grote schaal testen op het coronavirus uitgevoerd kunnen worden', aldus het LUMC.

Goed getraind personeel

Het personeel van de desbetreffende afdelingen is goed getraind en voorbereid op de opvang en verpleging van een patiënt. Dat neemt niet weg dat een mogelijke behandeling van een coronapatiënt uiteraard veel inzet van ons personeel vraagt en daar heeft het LUMC veel waardering voor.

Tips

De belangrijkste maatregelen die u zelf kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn volgens het LUMC heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Was of desinfecteer je handen regelmatig. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog of een papieren wegwerpzakdoek. Gooi papieren zakdoekje na gebruik weg en was of desinfecteer je handen.