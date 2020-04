Defensie breidt landelijke steun tijdens coronacrisis verder uit

Er gaat nog meer militair geneeskundig personeel meedraaien in de verschillende ziekenhuizen. Het aantal verpleegkundigen wordt uitgebreid van 90 naar 130. Defensie zet ook nog eens 15 artsen in, waarmee de teller op 35 staat.

Arnhem, Beverwijk, Enschede, Den Haag, Delft en Alkmaar

De militaire zorgverleners gaan aan de slag in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem, het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, het Medisch Spectrum Twente, HMC Haaglanden, Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar.

Veldbedden

De krijgsmacht levert ook 75 veldbedden aan de kinderopvang in Assen. Dat is nodig omdat in Drenthe het aantal kinderen dat door de thuissituatie in 24-uurs-opvang verblijft, is toegenomen. Daarom is een aantal extra opvanglocaties ingericht. Verder krijgt het Slingerland Ziekenhuis in Doetinchem 4 anesthesie-apparaten van Defensie.