RIVM: aantal kinkhoestgevallen erg hoog

Sinds 1996 komt kinkhoest vaker voor in Nederland, ook onder volwassenen. Het wekelijks aantal meldingen van mensen met kinkhoest bij het RIVM is nog steeds erg hoog.

Net als de eerste twee weken van april werden er in de afgelopen twee weken zo’n 1.800 mensen met kinkhoest gemeld, waarvan ongeveer 50 baby's. Deze aantallen zijn heel hoog in vergelijking met alle jaren sinds de invoering van de meldplicht in 1975. De meerderheid van deze mensen werd al voor april ziek. In 2024 zijn tot 29 april in totaal 7.187 mensen gemeld met kinkhoest, waarvan 375 baby's1. Van de baby’s van 0-5 maanden met kinkhoest werd meer dan de helft opgenomen in het ziekenhuis. Voor baby’s van 6-11 maanden was dit iets meer dan een kwart.

Van de gemelde baby's van 0-2 maanden oud met een bekende vaccinatiestatus was 90% niet beschermd door vaccinatie van de moeder tijdens de zwangerschap. Enkele van de baby’s van gevaccineerde moeders waren te vroeg geboren of de vaccinatie was te kort voor de geboorte gegeven. Vaccinatie tijdens de zwangerschap geeft hoge bescherming tegen kinkhoestinfectie bij baby’s van 0-2 maanden (90-95%). Van de gemelde baby’s van 3-11 maanden met een bekende vaccinatiestatus was 88% niet (volledig voor hun leeftijd) gevaccineerd.

In de tweede helft van april kreeg het RIVM een melding van het overlijden van iemand ouder dan 70 jaar met kinkhoest. Eerder dit jaar werd al het overlijden van vier baby’s en een persoon ouder dan 80 jaar gemeld bij het RIVM.