Specialisten AVL maakt zich zorgen over terugloop verwijzingen vanuit huisartsen

Het Antoni van Leeuwenhoek (AvL) maakt zich grote zorgen over de terugloop van het aantal verwijzingen vanuit huisartsen. Internist-oncoloog Emile Voest: 'Het aantal verwijzingen is in de coronaperiode teruggelopen door het uitstellen van de screeningsprogramma’s en omdat ook huisartsen noodgedwongen minder beschikbaar zijn geweest voor hun patiënten'.

Coronapatiënten

'Een logisch gevolg toen de huisartsen werden overspoeld met (mogelijke) coronapatiënten en de spreekuren veilig moesten aanpassen. Maar nu de reguliere zorg vanaf mei weer geleidelijk opstart, zien wij nog steeds geen toename. In vergelijking met mei 2019 zien wij gemiddeld 30% minder verwijzingen via de huisarts, bij huidkanker zelfs 49%', wij maken ons hier ernstig zorgen over stelt Voest.

Vertraging diagnostiek kan ernstige consequenties hebben

'We snappen de uitdagingen in de huisartsenpraktijk voor de organisatie van hun spreekuren, maar patiënten moeten de weg naar hun huisarts weer durven maken, bellen en onrust delen kan altijd. Vertraging in diagnostiek kan ernstige consequenties hebben', aldus Voest

Voorzorgsmaatregelen tegen besmetting coronavirus

In juni en juli worden de bevolkingsonderzoeken naar darm, borst- en baarmoederhalsanker weer gestart. Dat is een goede ontwikkeling, meent Emile Voest: 'Daarmee kunnen tumoren in een vroeg stadium worden opgespoord. Het is heel belangrijk dat mensen gehoor geven aan een oproep voor het bevolkingsonderzoek. Wees niet bang, er worden voorzorgsmaatregelen genomen om een besmetting met het coronavirus te voorkomen.'