Groep wetenschappers waarschuwt voor besmetting kleine druppeltjes coronavirus

Volgens zo'n 200 wetenschappers zijn het niet alleen de grote aerosolen die de mensheid kan besmetten met het virus, maar ook de kleine (nevel) druppeltjes.

Als overdracht via de lucht een belangrijke factor is in de pandemie, vooral in drukke ruimtes met slechte ventilatie, zullen de gevolgen voor insluiting aanzienlijk zijn, zo stellen wetenschappers in de New York Times.

Zo moeten goede ventilatiesystemen in scholen, verpleeghuizen, woningen en bedrijven mogelijk de recirculatielucht minimaliseren en krachtige nieuwe filters toevoegen. Ultraviolet licht kan nodig zijn om virale deeltjes die binnenshuis in kleine druppeltjes drijven te doden.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft lang aangenomen dat het coronavirus voornamelijk wordt verspreid door grote ademhalingsdruppeltjes die, eenmaal verdreven door geïnfecteerde mensen bij hoesten en niezen, snel op de grond vallen.