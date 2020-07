Kleinste draadloze pacemaker ter wereld met slimme bril geplaatst

Afgelopen week heeft Prof. dr. Lucas Boersma bij een patiënt in het St. Antonius voor het eerst de nieuwste en kleinste draadloze pacemaker ter wereld geïmplanteerd. 'De ingreep is succesvol verlopen', zo laat het St. Anthonius weten.

Volgende dag al naar huis

'De patiënt kon de volgende dag al naar huis', aldus het St. Anthonius. Met deze nieuwe pacemaker komt er een belangrijke behandeloptie bij voor patiënten die een kwetsbare gezondheid hebben en voor wie een operatie riskant is.

Via de bloedbaan rechtstreeks in het hart

Waar een klassieke pacemaker onder de huid op de borst wordt geïmplanteerd en met twee vastgemaakte draadjes (leads) wordt verbonden met het hart, wordt deze mini-pacemaker rechtstreeks in het hart geïmplanteerd. Hij is 90% kleiner dan de klassieke pacemaker (vergelijkbaar met een grote vitaminepil), waardoor de operatie veel minder ingrijpend is.

Klein sneetje in de lies

Het kleine apparaat wordt via een klein sneetje in de lies en vervolgens via de bloedbaan rechtstreeks tot in het hart gebracht. Met haakjes wordt het vervolgens aan het hart bevestigd en geeft het elektrische impulsen af die het hart stimuleren via een elektrode aan het uiteinde van het apparaat. Omdat er geen draad meer in het hart zit of een batterij onder de huid, daalt het risico op infecties drastisch. Bovendien is de minipacemaker onzichtbaar voor de patiënt en zijn omgeving.

Voor meer patiënten

Tot nu toe was de minipacemaker slechts geschikt voor zestien procent van de patiënten, omdat ze in één kamer van het hart de hartactiviteit kon meten. Bij deze nieuwe verbeterde versie kunnen ook patiënten worden behandeld die een volledige onderbreking van de hartactiviteit tussen voorkamer en kamer hebben. De nieuwste minipacemaker, de Micra AV, ontwikkeld door Medtronic, kan ook patiënten helpen die met hartritmestoornissen kampen in beide hartkamers. Dit betekent dat tot wel 40% van de hartpatiënten die een pacemaker nodig hebben in aanmerking kan komen voor deze behandeling, meer dan dubbel zoveel patiënten in vergelijking met de eerste generatie van deze kleine pacemaker. In het buitenland is de nieuwe variant al door verschillende ziekenhuizen geplaatst. Het St. Antonius Ziekenhuis had deze week de primeur in Nederland, samen met het Amsterdam UMC en het LUMC in Leiden.

Slimme bril

Cardioloog Lucas Boersma van het St. Antonius droeg tijdens de implantatie van de kleine pacemaker een slimme bril. Hiermee stond hij in contact met een productexpert van Medtronic. De expert kon op deze manier van buiten het ziekenhuis meekijken met de operatie, en desgewenst geraadpleegd worden voor advies door dr. Boersma. Een uitkomst nu vanwege Corona het aantal mensen in het ziekenhuis en zéker op de OK tot een minimum wordt beperkt.