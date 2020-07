Aantal contacten met huisartsenpraktijk is bijna op oude niveau

De zorgvraag bij de huisartsenpraktijk nam sterk af, vlak na het ingaan van de lockdown (12 en 15 maart). Minder consulten en minder visites waren het gevolg. Op dit moment is de zorgvraag is weer (bijna) terug op het niveau van voor het aankondigen van de lockdown. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Ook was er een verschuiving te zien in de reden van de zorgvraag: tijdens de piek van de pandemie waren er relatief veel consulten en visites vanwege (angst voor) luchtwegklachten.

Na 1 april weer meer patiënten met niet-coronaklachten bij de huisarts

Op 1 april riep de Landelijke Huisartsvereniging op de huisarts ook te bellen bij niet-COVID-19-gerelateerde gezondheidsklachten. Sindsdien weten weer meer patiënten de weg naar de huisarts te vinden voor hun zorgvraag. Ook de aard van de zorgvraag is weer veranderd: daar waar de contacten tijdens de coronapiek vooral betrekking hadden op (angst voor) COVID-19, zijn er nu weer meer consulten vanwege niet-acute klachten zoals vermoeidheid, hoge bloeddruk, het weghalen van wratten of het uitspuiten van oren.

Verschuiving zorgvraag bij start coronamaatregelen

Nadat de eerste landelijke coronamaatregelen waren genomen veranderde er veel in de huisartsenpraktijk: er kwamen enerzijds veel vragen en zorgen over COVID-19, anderzijds meden patiënten de huisartsenpraktijk juist uit angst voor COVID-19. Ook het zorgaanbod veranderde: huisartsenpraktijken hielden minder consulten op de praktijk en hadden vaker contact met patiënten via de telefoon, via beeldbellen of via de e-mail.

Veel korte consulten (< 5 minuten) tijdens coronapiek

Na het ingaan van de lockdown nam het totale aantal consulten en visites in de huisartsenpraktijken af, terwijl het aantal korte consulten (vaak telefonisch) juist sterk toenam.