Corona app krijgt 'voordeel van de twijfel'

De app CoronaMelder krijgt van de Kamer ‘het voordeel van de twijfel’ zoals de PvdA dit tijdens het debat over de app verwoordde.

Tijdens het debat over corona kwam er vanuit de kamer veel kritiek over de testcapaciteit naar het covid-19 virus. Dit zal volgens de Kamer alleen maar meer onder druk komen te staan wanneer de app volledig operationeel is.

Voor het gebruik van de app wil de Kamer een aanscherping van bepaalde bepalingen. Dit gaat onder meer om de antimisbruikbepaling. Deze moet beter omschreven worden dat de app volledig vrijwillig is. Daarnaast moet het beter geregeld worden dat de gegevens van personen niet herleidbaar zijn.