Regio West schaalt planbare reguliere zorg met 60% af

In de regio’s Haaglanden en Hollands Midden neemt het aantal COVID-patiënten dat wordt verpleegd of op de IC ligt nog steeds toe. 'Daarom heeft het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio West besloten om de reguliere zorg in de regio nog verder af te schalen. Dat betekent dat straks 60% van de planbare, reguliere zorg niet meer geleverd kan worden', zo meldt het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) maandag.

Oncologische behandelingen gaan wel door

De behandelend arts maakt per patiënt de inschatting welke zorg door moet gaan. Met name oncologische behandelingen gaan door. In de meeste ziekenhuizen in de regio zijn de poliklinieken ook open. Per ziekenhuis kan het echter verschillen welke zorg nog geleverd kan worden. Patiënten worden persoonlijk geïnformeerd als hun behandeling uitgesteld wordt.

Acute zorg

Door deze verdere afschaling kan de acute zorg door blijven gaan. Bovendien komt er meer capaciteit beschikbaar voor opvang van COVID-patiënten in de eigen regio. We proberen daarmee de uitplaatsing naar andere regio’s of mogelijk zelfs Duitsland waar mogelijk te voorkomen.

In het LUMC

De opschaling van de COVID-zorg is ook voor heel het LUMC voelbaar. We moeten hierdoor planbare, reguliere zorg afschalen. Dit is zorg die ook uitgesteld kan worden. 'Het uitstellen van deze zorg blijft een nare boodschap voor onze patiënten, die misschien al langer lang wachten op een ingreep. Maar dit betekent wel dat we acute zorg en zorg als transplantaties of oncologische programma’s door kunnen laten gaan. In tegenstelling tot de situatie in maart hebben we met elkaar afgesproken dat we die zorg zo lang als mogelijk doorgang geven. Dat kan alleen als we overal in Nederland gelijkmatig de reguliere, planbare zorg afschalen', aldus het LUMC.