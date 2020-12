Britse coronavirusmutatie bij 11 personen in Nederland aangetroffen

De Britse coronavirusvariant is tot nu toe bij 11 personen in Nederland gevonden. 'Het gaat om 5 personen in de regio Amsterdam, 5 personen in de regio Rotterdam en 1 persoon in de regio Nijmegen', zo meldt het RIVM maandagmiddag.

Regio Amsterdam

'Reguliere laboratoriumsteekproeven, de zogenaamde kiemsurveillance, brachten deze virusvariant vorige week als eerste in Nederland aan het licht bij drie personen in de regio Amsterdam', aldus het RIVM. Zij zijn niet in Engeland geweest en hebben ook geen onderling contact gehad. Bij bron- en contactonderzoek is in de omgeving van een van hen nog iemand gevonden die niet in Engeland is geweest en al eerder met de nieuwe Britse virusvariant besmet bleek te zijn geweest. Uit laboratoriumsurveillance in de regio Amsterdam is afgelopen weekend de virusvariant bij nog een andere persoon aangetroffen die in de regio Amsterdam getest is maar in de provincie Flevoland woont. GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland heeft bron- en contactonderzoek opgestart.

Regio Rotterdam

De Britse coronavirusvariant werd eind vorige week via laboratoriumsurveillance ook bij twee personen in de regio Rotterdam-Rijnmond aangetroffen, die eveneens niet in Engeland zijn geweest. Uit verder onderzoek bleek dat deze personen gelinkt konden worden aan een uitbraak op een basisschool. Deze uitbraak is vanaf eind november gaande. Bij nadere analyse van een aantal beschikbare coronatestmonsters van personen die bij deze schooluitbraak betrokken zijn, werd nog drie keer de Britse virusvariant aangetoond.

Steekproef

Om de omvang van verspreiding in kaart te brengen werd een steekproef van recent positief geteste personen uit de regio Rotterdam-Rijnmond gescreend met de methode die in Engeland is gebruikt om de varianten op te sporen (circa 250 personen). Daaruit bleek dat > 95% niet de variant had. Ter aanvulling zijn er circa 250 monsters uit dezelfde regio die verspreid zijn over verschillende laboratoria, opgevraagd.

Regio Gelderland-Zuid

Tot slot werd de nieuwe Britse variant nog aangetroffen in de regio Gelder-Zuid bij 1 persoon die recent is teruggekeerd uit Engeland.

Kiemsurveillance

Er wordt in Nederland continu steekproefsgewijs nagegaan welke types van het coronavirus circuleren, en of het virus verandert. Dat de Britse coronavariant ook in Nederland voorkomt werd vastgesteld in een onderzoeksprogramma waarin het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Erasmus MC Erasmus University Medical Center en 21 laboratoria in Nederland samenwerken in de zogenaamde ‘kiemsurveillance’.

Monsters

De laboratoria sturen regelmatig een steekproef aan monsters naar het RIVM of Erasmus MC, waar de genetische informatie van het virus wordt vastgesteld. Zo wordt in kaart gebracht welke variant waar in het land voorkomt en of er nieuwe varianten zijn. Dit wordt sequentie-analyse genoemd. Op dit moment worden in Nederlands zo wekelijks ongeveer 350 monsters onderzocht. Als er aanleiding is, zijn er mogelijkheden om dit onderzoek uit te breiden.

Onderzoek naar besmettelijkheid in Rotterdamse regio

Van de Britse variant van het coronavirus is nog veel onzeker, waaronder of het virustype meer besmettelijker is dan de andere varianten, en of het bij kinderen meer infecties veroorzaakt. Het cluster op een school in de regio Rotterdam biedt de mogelijkheid hier beter zicht op te krijgen. De GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC intensiveren het reeds lopende uitbraakonderzoek, ook onder de contacten in het cluster, zoals leerkrachten, leerlingen en huisgenoten.

Maatregelen

Ook bij de Britse variant van het coronavirus is het belangrijk om je goed aan de basis hygiënemaatregelen te houden, je zo snel mogelijk te laten testen bij (milde) klachten, en de isolatie- en quarantainemaatregelen strikt op te volgen.