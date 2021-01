Alle bewoners Lansingerland getest na vondst Britse corona-variant

Nadat eerder in de deelgemeente Bergschenhoek op een basisschool bij ongeveer 30 leerlingen de uiterst besmettelijke Britse variant van het coronavirus werd aangetroffen worden nu alle inwoners in de gemeente Lansingerland vanaf 2 jaar en ouder door de GGD Rotterdam-Rijnmond getest. Dit heeft de gemeente Lansingerland, waar de 3 deelgemeenten Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek onder vallen, maandag bekendgemaakt.

Testen op grote schaal

'Door op grote schaal te testen willen de GGD Rotterdam-Rijnmond en Erasmus MC beter zicht krijgen op de verspreiding van het coronavirus en de Britse variant. Tegelijkertijd is het belangrijk dat bewoners die positief getest worden thuisblijven, om zo de verspreiding van het coronavirus af te remmen', aldus de gemeente.

Eerste gemeente waar massaal getest wordt

In navolging op het eerdere uitbraakonderzoek onder basisscholen uit Bergschenhoek is het grootschaliger testen een vervolgstap in de aanpak van de bestrijding van het coronavirus. Lansingerland is de eerste gemeente in Nederland die gevraagd wordt mee te werken aan ‘risicogericht grootschalig testen’. Er wonen ongeveer 63.000 mensen in de gemeente Lansingerland.

Oproep burgemeester

GGD Rotterdam-Rijnmond heeft samen met Erasmus MC besloten dat Lansingerland zich leent voor het grootschalig testen op corona vanwege de uitbraak met de Britse variant van het virus. 'Deze aanpak is waardevol voor heel Nederland maar vooral ook voor de inwoners van Lansingerland. Als gemeente Lansingerland werken wij hier graag aan mee. Op deze manier zorgen we ervoor dat het virus zich niet verder kan verspreiden. Testen helpt daarbij. De GGD verdient nu al een groot compliment voor het harde werk. Ik roep alle inwoners op om zich te laten testen en zich strikt aan de regels te houden. In het belang van ieders gezondheid', aldus burgemeester Pieter van de Stadt.

Uitnodiging woensdag in de brievenbus

Alle inwoners vanaf twee jaar met of zonder klachten, worden opgeroepen zich te laten testen. Iedereen in Lansingerland ontvangt op woensdag 13 januari een uitnodiging op de deurmat. Om te voorkomen dat het te druk wordt bij het maken van de afspraak, is er een indeling gemaakt aan de hand van postcodegebieden. Er een speciaal landelijk nummer opengesteld om te bellen.

Extra testcapaciteit

De afgelopen dagen heeft de GGD samen met Erasmus MC extra testcapaciteit georganiseerd zodat inwoners snel en dichtbij kunnen worden getest. Hiervoor worden een aantal bestaande en mobiele testlocaties ingezet. Het is de bedoeling dat het testen woensdag 13 januari kan beginnen. Bij personen die positief getest worden, wordt ook bron- en contactonderzoek uitgevoerd. Inwoners die nu al klachten hebben worden opgeroepen zich direct te laten testen.

Waarom uitbraakonderzoek Lansingerland?

Het op grote schaal testen van alle inwoners van Lansingerland is erop gericht om daar waar we risico’s zien, te acteren en daarmee dichter op het virus te komen. Aanleiding voor deze aanpak is de uitbraak op een basisschool in Bergschenhoek en de onderzoeksresultaten van omliggende scholen. Uit de gegevens uit Engeland blijkt dat de nieuwe Britse variant van het virus waarschijnlijk veel besmettelijker is. Met dit risicogericht grootschalig testen wil het Erasmus MC samen met de GGD onderzoeken in welke mate en hoe het virus zich verspreid.