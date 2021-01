De griepepidemie van afgelopen winter was kort en mild. En toen kwam COVID-19

De griepepidemie in de winter van 2019/2020 was mild en duurde slechts 5 weken. De laatste twee weken van de epidemie, in de eerste helft van maart, vielen samen met het begin van de COVID-19-epidemie in Nederland. Opvallend aan 2019 was daarnaast een sterke stijging van het aantal gevallen papegaaienziekte (psittacose). Dit staat in de jaarlijkse rapportage over griep en andere luchtweginfecties van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu .

Griep

In totaal hebben 400.000 mensen griep gehad tussen oktober 2019 en mei 2020. Ongeveer 74.000 mensen gingen met griepachtige klachten naar de huisarts. De meesten van hen werden ziek van het type A-griepvirus. Terwijl een griepepidemie normaliter gemiddeld 10 weken aanhoudt, duurde die afgelopen winter slechts 5 weken.

Tijdens de epidemie stierven er 600 mensen meer dan normaal. Deze ‘oversterfte’ hangt waarschijnlijk samen met de griep. Mensen die een griepprik hebben gekregen, hadden in het griepseizoen 48% minder kans om griep te krijgen. De effectiviteit van het vaccin is ongeveer hetzelfde als in vorige griepseizoenen.

COVID-19-epidemie in Nederland

In de jaarlijkse rapportage over griep en andere luchtweginfecties zijn ook de gegevens over COVID-19 meegenomen voor de duur van het griepseizoen, de periode tot en met 17 mei 2020. Op 27 februari werd in Nederland de eerste besmetting bevestigd met SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2, het coronavirus dat de ziekte COVD-19 veroorzaakt. Tot aan 17 mei 2020 hebben de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en 43.993 mensen met COVID-19 gemeld, waarvan er 11.095 vanwege COVID-19 zijn opgenomen in het ziekenhuis. In diezelfde periodezijn er 9.600 mensen meer overleden dan normaal.

Surveillance

Elk jaar publiceert het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een overzicht van het aantal patiënten met griep en andere luchtweginfecties. Het rapport geeft ook aan hoe vaak andere ziekteverwekkers die luchtwegklachten veroorzaken gemeld worden. Voor de meeste ziekteverwekkers (zoals tuberculose, Q-koorts) bleef het aantal meldingen gelijk. Opvallende stijger was in 2019 papegaaienziekte (psittacose) met 91 besmettingen. Dat is het hoogste aantal sinds 2010.