Bewoners van kleinschalige woonvormen sneller gevaccineerd

Vanaf volgende week worden de WLZ Wet Landurige Zorg -cliënten, in kleinschalige woonvormen zonder instellingsarts, niet meer alleen met het vaccin van Moderna gevaccineerd, maar ook met het vaccin van BioNTech/Pfizer. Een groot deel van de doelgroep kan hierdoor eerder worden gevaccineerd. In totaal gaat het om 77.000 bewoners van kleinschalige woonvormen. De eerste mensen in deze groep zijn 25 januari gevaccineerd.